Filme “Miúcha, a Voz da Bossa Nova” é premiado como melhor longa no festival da Sorbonne

O documentário “Miúcha, a Voz da Bossa Nova”, dirigido por Liliane Mutti e Daniel Zarvos, foi consagrado como Melhor Longa-metragem no festival “Música nas Américas”, da Universidade Sorbonne, em Paris. O anúncio foi feito em 11/11, após análise de um júri composto por 14 especialistas, que destacou o engajamento feminista da obra e sua abordagem sensível sobre a trajetória de Miúcha e o movimento da Bossa Nova. O filme está disponível para o público assistir na Globoplay.

Narrado com a voz da atriz Sílvia Buarque, sobrinha da cantora, que interpreta cartas e diários pessoais de Miúcha, o documentário oferece uma visão íntima da artista. Em festivais internacionais, acumula prêmios, incluindo Melhor Longa de Música no Festival Internacional de Cinema Indie Lisboa e Melhor Filme no In-Edit México.

O festival “Música nas Américas” promove reflexões sobre questões culturais contemporâneas das Américas. Em parceria com o Institut des Amériques e o cinema L’Écran, com a presença do curador do cinema francês Laurent Callonnec, o evento destaca o cinema e a música como pontes culturais, incentivando diálogos entre realizadores e o público, e reafirmando a força da cultura brasileira no cenário internacional.