Festival Curta Campos do Jordão abre inscrições para sua décima edição

O Festival Curta Campos do Jordão – FCCJ chega à sua décima edição, previsto para ocorrer entre os dias 15 e 22 de fevereiro de 2025. As inscrições para a mostra competitiva estão abertas até o dia 24 de novembro, e devem ser efetuadas unicamente pelo site do festival, www.fccj.com.br.

Realizadores de todo o Brasil são convidados a participar com suas obras audiovisuais de curta-metragem que se enquadrem nos termos do regulamento. Os selecionados concorrem ao Prêmio Araucária de Cinema 2025 nas categorias: Local, Regional e Nacional (Ficção, Documentário, Animação e Experimental, além de Melhor Direção e Roteiro).

Os eventos que compõem a programação da décima edição do FCCJ devem acontecer, em maior parte, nas dependências do Espaço Cultural Dr. Além (antigo Cine Glória de Campos do Jordão), no formato presencial. As sessões competitivas também serão disponibilizadas no YouTube – canal do Cineclube Araucária, idealizador do festival – durante 24 horas, para visionamento e votação do público.

O Festival Curta Campos do Jordão tem por objetivo abrir espaço para a difusão da produção audiovisual na Região da Mantiqueira, no estado de São Paulo e em todo o território nacional. Busca estimular a criatividade e promover a revelação de talentos pela produção independente de filmes de curta-metragem. Promove ainda o contato direto entre realizadores de obras audiovisuais de todo o país com os participantes dos programas de formação desenvolvidos pela Associação Cultural Cineclube Araucária, juntamente com a Secretaria de Valorização da Cultura da Prefeitura de Campos do Jordão, com vistas à busca de novos horizontes profissionais, sobretudo entre os jovens artistas locais.

Iniciado a partir de uma série de Oficinas de Cinema, promovidas pelo Cineclube Araucária, em 2015, o Festival Curta Campos do Jordão cresce sensivelmente e amplia as suas fronteiras a cada nova edição. O 9º FCCJ, realizado em outubro de 2023, por exemplo, recebeu 503 obras provenientes de todos os estados brasileiros, incluindo o Distrito Federal, e países como Alemanha, Portugal, Itália, Angola e Bolívia, para concorrerem ao Prêmio Araucária de Cinema, nas várias categorias previstas. Os 109 curtas selecionados foram assistidos por um total de 8.667 espectadores, entre presenças físicas e público virtual votante. Na mesma edição, foram oferecidas Oficinas de Stop Motion para o público infantil, para o público de escolas de Ensino Médio e para frequentadores do Centro de Convivência de Idosos, além de lançamento de livros, bate-papos entre realizadores e convidados especiais e passeios guiados por pontos turístico-culturais de Campos do Jordão e Região.

Como desdobramento da nona edição, o FCCJ ganhou homenagem do site Vertentes do Cinema com a seleção de 16 curtas que foram destaques em edições anteriores, exibidos na Mostra Filmes Premiados do Festival Curta Campos do Jordão, disponibilizada em sua plataforma, em outubro deste ano. Com a excelente repercussão de público, a Mostra ganhou reprise no mês seguinte. E parte dessa Mostra, promovida pelo Vertentes do Cinema, foi exibida em sessão especial, em 13 de outubro, no Espaço La Terreirada, próximo da Place de La Republique, em Paris.