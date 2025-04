Núcleo de Cinema de Animação de Campinas comemora 50 anos com programação gratuita

Em 2025, o Núcleo de Cinema de Animação de Campinas celebra meio século de história com uma programação especial e inteiramente gratuita. Reconhecido como um dos mais longevos centros de produção, ensino e pesquisa de animação do Brasil e do mundo, o Núcleo foi fundado em 1975 por Wilson Lazaretti e, desde 1979, conta também com a colaboração de Maurício Squarisi. Ao longo de sua trajetória, mais de 400 curtas-metragens foram produzidos em oficinas e dois longas-metragens autorais foram lançados.

A abertura oficial da agenda de comemorações é no dia 10 de abril, a partir das 16h, com visita guiada à Exposição Comemorativa, no Centro de Ciências, Letras e Artes de Campinas (CCLA). Com curadoria de Lucas Vega, Filipe Miranda, Roberta Santana e Rafaela Repasch, a exposição apresenta um panorama da história do Núcleo e contará com a participação especial do escritor João Protetti na abertura. Em seguida, das 19h às 21h, a Noite Musical de Abertura trará apresentações musicais acompanhando as exibições de dois curtas-metragens históricos do Núcleo. Os convidados são o Quinteto de Cordas da Orquestra Sinfônica Municipal de Campinas e cantora Ná Ozzetti, acompanhada pelo músico José Alexandre Carvalho no contrabaixo.

No dia 11, é a vez do “Baile 50 Anos”, no Clube Velha Guarda de Valinhos, das 19h às 23h. A noite festiva reunirá convidados e parceiros do Núcleo para celebrar cinco décadas de história e é o único evento da programação com necessidade de reserva de ingressos, pelo e-mail nucleoanimacaocps@gmail.com.

No dia 12 de abril, a programação abre espaço para reflexão e valorização da memória do cinema de animação. A partir das 16h, a roda de conversa “Núcleo de Animação: resistência, memória e preservação do audiovisual” reunirá os animadores Alba Liberato (Salvador), Lula Gonzaga (Olinda) e a roteirista Silvana Delacio (Olinda), com mediação de Rebeca Ribeiro. Logo depois, às 18h, será realizada a exibição de filmes autorais de Wilson Lazaretti, Maurício Squarisi e produções realizadas em oficinas, seguida de uma conversa dos diretores com Cândida Liberato (Salvador) e mediação de Eliana Ribeiro.

A programação completa se estende até o dia 26 de abril, com sessões de cinema com acessibilidade, experiências com projetores em 16mm e 35mm, rodas de conversa sobre a história e o futuro da animação e apresentações musicais. Todas as atividades são gratuitas e abertas ao público.

Antes da abertura oficial das comemorações, o Núcleo realiza duas oficinas comemorativas pelos seus 50 anos: uma voltada a educadores, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação. É no dia 3 de abril, no Cefortepe, Centro de Formação, Tecnologia e Pesquisa Educacional “Prof. Milton de Almeida Santos”, em Campinas. No dia 4, acontece uma oficina aberta a crianças e jovens, no Conservatório Carlos Gomes, espaço que sediou as primeiras aulas ministradas por Wilson Lazaretti, em 1975. As produções das oficinas serão exibidas numa sessão especial no dia 26 de abril, no CCLA.

O projeto Núcleo de Cinema de Animação de Campinas: 50 anos foi contemplado no Edital Fomento CULTSP nº39/2024, por iniciativa da Diálogos Produções Culturais, e tem apoio do Governo do Estado de São Paulo, da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Programa de Ação Cultural – ProAC e o Fomento CULTSP.

Mais informações podem ser acessadas no novo site ncacampinas.org.br.