Marcos Jorge inicia filmagens de seu novo longa, “A Arte do Roubo”

Foto: Bukassa Kabengele, Reynaldo Gianecchini, Carla Diaz, Marcos Jorge e Débora Nascimento © Pretícia Jerônimo

O novo filme nacional, “A Arte do Roubo”, iniciou as filmagens com elenco liderado por Débora Nascimento, Carla Diaz e Reynaldo Gianecchini.

Dirigido por Marcos Jorge (“Estômago” e “O Duelo”), “A Arte do Roubo” acompanha a história de Alice (Débora Nascimento) e Lia (Carla Diaz), duas artistas de circo idealistas, que são envolvidas por Wagner (Reynaldo Gianecchini), um marchand inescrupuloso, num plano para roubar colecionadores de arte.

Traídas, Lia acaba presa e Alice precisa fugir do país. Cinco anos depois, elas voltam para se vingar, roubando o museu administrado pelo traidor do passado, com uma estratégia que fará desse roubo uma verdadeira obra de arte.

O longa é uma coprodução da Intro Pictures, Zencrane Filmes e Star Original Productions, com distribuição da Star Distribution, e tem previsão para estrear exclusivamente nos cinemas em 2026.

Além de Débora Nascimento, Reynaldo Gianecchini e Carla Diaz, o elenco ainda conta com Bukassa Kabengele, Otávio Linhares, Anderson Lau e Fábio Silvestre, com participação especial do criador de conteúdo Felca.