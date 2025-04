Associação Nacional das Distribuidoras Audiovisuais Independentes participa de encontro no Ministério da Cultura

Foto: Representantes da ANDAI e Margareth Menezes, ministra da Cultura, ao centro

A Associação Nacional das Distribuidoras Audiovisuais Independentes (ANDAI) participou de um encontro no Ministério da Cultura, em Brasília. Juntas, as vinte distribuidoras da entidade lançam em torno de 50% dos filmes brasileiros do mercado. Entre os representantes do setor estavam Felipe Lopes (Retrato Filmes), Paula Gomes (Olhar Filmes), Debora Ivanov (Gullane+) e Adriana Rattes (Grupo Estação).

No encontro, foram debatidos os desafios e as soluções para ampliar a presença do cinema nacional nas telonas e fortalecer o setor audiovisual. Entre as demandas apresentadas está o Edital de Comercialização com valor de R$ 60 milhões, já aprovado no PAI 2024, mas ainda não lançado, e a garantia de reserva de recursos para comercialização nos próximos planos anuais de investimento.

A ministra Margareth Menezes destacou as ações que vêm sendo tomadas para mitigar esse gargalo que envolve a distribuição dos filmes brasileiros. Uma das soluções propostas pelo Ministério da Cultura é a inclusão na pauta da próxima reunião do Comitê Gestor do Fundo Setorial Audiovisual da Chamada de Comercialização.

“Foi uma reunião muito positiva. A ministra e a equipe do governo compreendem a importância da distribuição e circulação do audiovisual brasileiro, garantindo a democratização do acesso à cultura. Houve o compromisso de convocação com rapidez da reunião do Comitê Gestor do FSA (Fundo Setorial do Audiovisual) com o objetivo de lançamento do edital de Comercialização, que era para ter saído em dezembro de 2024. É importante e gratificante ver este espaço de diálogo e construção coletiva de ações para levar nosso cinema ao público”, comenta Felipe Lopes, da distribuidora Retrato Filmes e presidente da ANDAI.

“Identificamos que mais de 150 filmes estão represados sem capacidade de serem lançados por falta de recursos”, explica o vice-presidente da ANDAI, Igor Kupstas, da O2 Play.

Em carta divulgada no começo de 2025, a entidade alertou para a falta de editais de comercialização no FSA por parte da ANCINE (Agência Nacional do Cinema) desde 2018, cenário que coloca em risco o lançamento de centenas de filmes nacionais.