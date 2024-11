Matapi prorroga inscrições para Rodadas de Negócios até sábado

As inscrições para as Rodadas de Negócios da sétima edição do Matapi foram prorrogadas até sábado (09/11), às 18h. Os interessados podem acessar o site do evento, http://matapimercadoaudiovisual.com.br, e preencher o formulário. As inscrições para as Rodadas de Negócios tem um investimento de R$ 50 por produtora.

Nas Rodadas, os participantes terão a oportunidade de apresentar seus projetos e/ou produtos aos players convidados, como executivos de canais, produtores, distribuidores, programadores de streaming nacionais e internacionais.

O Matapi, evento de mercado dedicado ao audiovisual amazônico, acontece de 26 a 29 de novembro, no Palacete Provincial, na Praça Heliodoro Balbi, no centro de Manaus. As Rodadas de Negócios ocorrerão no dia 28 de novembro, das 10h30 às 12h e das 14h às 18h. Cada expositor terá até 20 minutos para apresentar seu projeto a cada player.

No ato da inscrição, a empresa produtora deve concordar com as datas de realização das atividades e se comprometer a estar presente com, pelo menos um (a) representante, durante todo o tempo das atividades. Os horários das apresentações serão definidos e informados pela organização do Matapi. Cada expositor é responsável pelos equipamentos necessários para a exibição de vídeos, documentos, slides ou outros materiais.

A empresa produtora, no ato da inscrição, declara ser a detentora e titular dos direitos autorais ou possuir autorização de terceiros para inscrever o projeto e/ou produto nas Rodadas de Negócios, além de autorizar a divulgação das informações gerais do projeto e/ou produto no catálogo do evento.

Serão considerados para as Rodadas de Negócios apenas projetos em diferentes etapas de produção e/ou produtos finalizados de empresas produtoras independentes de qualquer porte, desde que possuam CNPJ, incluindo também empresas individuais com registro MEI.