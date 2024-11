Videoclipe-se Festival oferece masterclasses gratuitas sobre produção audiovisual

Quem deseja mergulhar no universo da produção de videoclipes terá a oportunidade de participar de um circuito formativo gratuito oferecido pelo Videoclipe-se Festival 2ª edição. No dia 30 de novembro, o projeto realiza quatro masterclasses conduzidas por profissionais de destaque no setor audiovisual com os temas “Produção de Videoclipes de Baixo Orçamento”, “Direção de Fotografia para Videoclipes”, “Direção Criativa para Videoclipes” e “Direção de Arte para Videoclipes”. As inscrições estarão abertas a partir de 14 de novembro e podem ser feitas pelo link disponível na bio do Instagram do festival (@videoclipesefestival) até o preenchimento das vagas. As aulas acontecem na sede da produtora Limonada Content House, localizada no bairro Floresta, em Belo Horizonte.

A primeira atividade, “Produção de Videoclipes de Baixo Orçamento”, começa às 11h e será conduzida por Vanessa Gomes, especialista em criar produções de alta qualidade com recursos limitados. Com formação em Cinema e Audiovisual e experiência em direção de produção e produção executiva, Vanessa faz parte da equipe da Limonada Content House e traz no currículo curtas premiados como “Corollarium” e “Perfeito”. A aula promete revelar dicas essenciais para a otimização de recursos em produções audiovisuais.

Às 14h, será a vez da masterclass “Direção de Fotografia para Videoclipes”, ministrada por Pedro Milagres. Diretor e diretor de fotografia, Pedro possui mais de 12 milhões de visualizações em seus trabalhos no YouTube e colaborações com marcas como Baer-Mate e Vans, além de artistas renomados como Vintage Culture e Lagum. A aula abordará técnicas de composição, iluminação e estilo, essenciais para criar videoclipes visualmente impactantes.

Em seguida, às 16h, Natacha Vassou comanda a masterclass “Direção Criativa para Videoclipes”. Com mais de uma década de experiência no mercado audiovisual, Natacha é diretora e montadora, tendo colaborado em diversos filmes e séries e dirigido projetos autorais ligados à cena musical. Recentemente, finalizou seu primeiro longa documental, “Essas Mina é Zica”, que explora a cena feminina do rap em Belo Horizonte. A aula promete uma imersão nos elementos criativos que tornam um videoclipe original e memorável.

Encerrando o ciclo formativo, às 18h, Taís Ribeiro ministra a masterclass “Direção de Arte para Videoclipes”. Com formação em Design de Moda e Publicidade, Taís atua como diretora de arte e figurinista, trazendo a sensibilidade estética para construir narrativas visuais fortes. Com experiência em produções exibidas em festivais nacionais e internacionais, Taís compartilhará técnicas para transformar visões artísticas em realidade visual.

As masterclasses integram a programação de duas importantes iniciativas que celebram e incentivam a produção audiovisual e musical no Estado, o Videoclipe-se Festival 2ª Edição e o Videoclipe-se: Nas Estradas de Minas. Ambos os festivais, que ocorrerão em dezembro deste ano, além das atividades formativas, contam com linhas de premiação. Uma delas é a Mostra Competitiva que vai exibir no dia 11 de dezembro, no Cine Humberto Mauro, 35 videoclipes selecionados. Divididos em duas sessões, os clipes concorrerão em nove categorias, com prêmios de R$ 500,00 e troféus concedidos pelos júris técnico e popular.