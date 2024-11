Festival de Cinema Baiano abre inscrições para oficinas gratuitas e on-line

A 8ª edição do Festival de Cinema Baiano – FECIBA abriu inscrições para três oficinas gratuitas – Gestão de Empresa Audiovisual, Acessibilidade e Direção de Cinema. As aulas vão acontecer de forma on-line, de 14 a 16 de novembro, de 8h às 12h. Os interessados devem se inscrever em https://encurtador.com.br/RpDM2.

A oficina de Gestão de Empresa Audiovisual visa capacitar profissionais de produtoras audiovisuais, com foco em práticas de administração financeira essenciais e adaptadas ao setor audiovisual. Serão abordados temas como introdução a negócios de produção audiovisual, fundamentos de gestão financeira no audiovisual, gestão de custos, planejamento financeiro e ferramentas para compreensão de relatórios financeiros. A facilitação será realizada por Silvio Soledade, consultor de empresas, sócio da PlanoGestão e da HumanBridge.

A oficina de Acessibilidade vai discutir o conceito de capacitismo e suas consequências, apresentar um panorama histórico e legal das pessoas com deficiência na produção, focando na área da cultura, além de discorrer como a acessibilidade pode fazer parte da obra e trabalhar alguns sinais básicos em Libras. Será facilitada por Cintia Santos, graduada em Pedagogia, Letras Espanhol, Especialista em Língua Brasileira de Sinais e professora de Libras em faculdades e universidades.

A oficina de Direção de Cinema vai focar no papel do diretor no processo audiovisual e abordar os principais elementos da narrativa visual, além de trazer um resumo sobre roteiro, storyboard e planejamento de filmagem. A ação será facilitada por Natália Tupi, realizadora Audiovisual e Cineasta Indígena de Parintins, Amazonas e criadora e idealizadora da Ancestralidade Visual.

Considerado a vitrine do cinema baiano, o FECIBA é reconhecido como uma das principais celebrações da cultura cinematográfica na Bahia, promovendo ações formativas na área e alcançando um público total superior a 30 mil pessoas nas exibições das edições que aconteceram entre 2011 e 2021. Este ano, volta a acontecer em Ilhéus, em novembro, com debates e oficinas on-line e exibições no Teatro Municipal de Ilhéus, de 17 a 20 de novembro. A programação do festival pode ser conferida em www.feciba.com.br.