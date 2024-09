Estreia o 50º filme de Woody Allen, “Golpe de Sorte em Paris”

50º filme de Woody Allen, “Golpe de Sorte em Paris” estreia nos cinemas brasileiros em 19 de setembro. Através da história de Fanny e Jean, o drama brinca com a importância de ter a sorte e acaso relacionados em determinados momentos da vida. A produção de Gravier Productions, Dippermouth, Perdido Productions e Petite Fleur Productions é distribuída pela O2 Play no Brasil.

Com premiére mundial no 80º Festival Internacional de Cinema de Veneza, “Golpe de Sorte em Paris”, que é todo falado em francês, acompanha Jean (Melvil Poupaud) e Fanny (Lou de Laâge), um casal da alta sociedade parisiense. Quando ela reencontra Alain (Niels Schneider), um antigo colega de classe e escritor, de forma inesperada, se vê entediada com a vida luxuosa que leva e percebe que não está vivendo da forma que realmente deseja. O enredo explora temas de sorte, controle e a busca por uma vida autêntica, enquanto Fanny lida com suas escolhas e o impacto do acaso em seu destino.