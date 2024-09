RioMarket, a área de negócios do Festival do Rio, tem inscrições abertas

O RioMarket 2024 acontecerá de 3 a 12 de outubro, com atividades concentradas em dez dias, com uma série de talks, masterclasses, workshops, round tables, além de rodadas de negócios e do RioMarket Jovem, com a participação de pessoas de destaque do mercado nacional e internacional. Na cerimônia de abertura, dia 3, acontecerá o Encontro de Mercado, com o diretor-presidente da Ancine, Alex Braga. O evento também contará com masterclasses e seminários com nomes de destaque do mercado, como Antonio Jorge Pinheiro (Midia1), Adriana Hack (Casa7), Gustavo Bastos (Simplicidade Criativa) e Marcio Borges (NetLab), entre outros.

A principal questão que será levantada no evento é a construção de uma política de Estado para o audiovisual brasileiro, a exemplo do que fez a Coreia para se tornar o quarto maior exportador de conteúdo audiovisual do mundo, além de trazer discussões sobre como desenvolver conteúdos para falar com todos os públicos e que possam viajar pelo mundo. Outra questão essencial é o trabalho que será desenvolvido durante o evento para encontrar caminhos para estimular o crescimento do público nas salas de cinema. Assim como a utilização da IA como ferramenta para o crescimento da indústria no país.

Todas as informações sobre inscrições e a programação do RioMarket 2024 podem ser encontradas no site www.riomarket.com.br.

O evento reúne anualmente produtores, exibidores, distribuidores, todas as janelas do audiovisual, além de profissionais da área criativa como roteiristas, diretores, fotógrafos, atrizes e atores, figurinistas, entre outros, criando um ambiente propício para a formação de parcerias e acordos comerciais. Autoridades do setor, do Brasil e do exterior marcarão presença nesta edição.

Os principais objetivos do evento são trazer para o mercado audiovisual conexões e networking, oportunidades de negócios, capacitação e formação, além de inovação e novas tecnologias, além de trabalhar para a estruturação de novos formatos de financiamento.

O acesso ao RioMarket 2024 será feito através do Passaporte (ingresso válido para todos os dias de evento) e Day Pass (ingresso válido para dia específico). Ambos podem ser adquiridos através do site Sympla. O evento contará com transmissão online e ao vivo de diversas atividades da grade, podendo ser acompanhado de qualquer lugar.

A participação nas Rodadas de Negócios será garantida através da compra do ingresso no site Sympla e do aceite dos players para as reuniões. Os players participantes desta edição e o regulamento estão disponíveis em https://www.riomarket.com.br/br/inscricoes/rodadas.

As Round Tables são reuniões fechadas para convidados. O RioMarket Jovem é realizado com turma pré-selecionada pela equipe RioMarket.

O Festival do Rio e o RioMarket contam, pelo terceiro ano consecutivo, com a apresentação e patrocínio master do Ministério da Cultura e da Shell Brasil através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, com o apoio especial da Prefeitura do Rio, por meio da RioFilme, órgão que integra a Secretaria Municipal de Cultura e apoio institucional da ANCINE.