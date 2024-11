Brazilian Content leva delegação brasileira para o MIP Cancun

É na paradisíaca cidade mexicana de Cancún que acontece, entre 19 e 22 de novembro, o MIP Cancun, principal evento de negócios voltado a conteúdo e coproduções para a indústria televisiva da América Latina e de língua espanhola nos Estados Unidos. Organizado pela RX (antiga Reed Midem), o evento tem lugar no Moon Palace Resort, na Riviera Maia.

A delegação brasileira organizada pelo Brazilian Content, projeto realizado pela Brasil Audiovisual Independente (BRAVI) em parceria com a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (ApexBrasil), será formada por 16 empresas e 19 integrantes de seis estados – Rio Grande do Sul, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Rio de Janeiro. Entre elas estão 2DLab, A2 Filmes, Belli Studio, Casa na Árvore, Druzina Content, Go Broccoli, Moonshot, Movioca Content House, Oz Produtora, Pinguim Content, Quanta, Scriptus Comunicação, Têm Dendê, Tempo Filmes, Visom e Zooparky.

O objetivo do Brazilian Content no evento é fortalecer a participação de produtoras e distribuidoras brasileiras independentes em busca de coproduções, pré-vendas e licenciamento, dando continuidade ao movimento que se estabeleceu nos últimos anos.

Em 2023, o MIP Cancun abrigou mais de 8.000 reuniões one-to-one entre seus mais de 800 participantes, de 43 territórios, incluindo distribuidores, buyers, commissioners, produtores e demais profissionais da indústria audiovisual. A edição 2024 espera receber um número ainda mais expressivo, chegando a 1.000 participantes de mais de 40 territórios.