TV Brasil estreia série de dramaturgia “Centro Liberdade”

A TV Brasil estreia o seriado de dramaturgia “Centro Liberdade”, nesta sexta (19/07), com episódios semanais às 23h. Inédita na telinha, a trama gaúcha acompanha as polêmicas envolvidas no possível fechamento de um centro comunitário na capital Porto Alegre.

Com 10 episódios, a produção mostra como a rotina de um bairro humilde da periferia é afetada pela ameaça de término das atividades do centro comunitário. A obra de ficção tem como protagonistas do elenco os atores Kaya Rodrigues, que vive a jovem assistente social Gabriela, e Rafa Sieg, no papel do burocrata Rodrigo.

O término das atividades no espaço vai prejudicar os moradores da Vila Liberdade que utilizam serviços essenciais, como farmácia popular e creche para as crianças. Essas pessoas vão precisar se deslocar para outro centro comunitário bem distante de onde vivem.

A série parte dessa premissa e adquire contornos dramáticos ao revelar as relações de poder nas periferias urbanas brasileiras. A história discute como política, religião, forças policiais e tráfico se enfrentam no cotidiano em que, às vezes, pouco se importam com os legítimos interesses da população.

A produção destaca como a situação tensa não impede que os personagens mantenham seus sonhos e amores ainda que encarem dilemas em um cenário repleto de violência e corrupção. A atração dramatúrgica retrata os conflitos sociais sem ignorar a perspectiva humana daqueles que lutam para sobreviver e almejam um futuro melhor mesmo diante das injustiças e desesperanças.

Jovem de origem humilde, recém-formada em Serviços Social, Gabriela é contratada de forma temporária para ajudar na transferência do Centro Liberdade para um novo endereço. Responsável pelo gerenciamento de três centros comunitários da região, Ricardo exige que a moça realize a mudança o mais rápido possível, sem traumas que possam afetar a sua imagem ou a do prefeito.

Ao se envolver com o cotidiano das pessoas da comunidade, a idealista Gabriela reconhece os desafios da realidade periférica e toma a decisão de ir contra a orientação do chefe. Ela se engaja na causa dos moradores e inicia um movimento para manter o centro comunitário do bairro no seu devido lugar.

As locações da série incluíram os bairros Bom Jesus, Cruzeiro do Sul e Partenon, além de outros locais de Porto Alegre. A caracterização do figurino também se baseia no vestuário local. No ar às sextas, às 23h, a obra tem horário alternativo na telinha durante a madrugada, às 3h. O seriado tem classificação indicativa de 16 anos.

Escrita e dirigida por Bruno Carvalho, Cleverton Borges e Livia Ruas, a trama ficcional desenvolvida pela Prana Filmes é um dos conteúdos audiovisuais selecionados pela linha de fomento do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), através do Prodav/TVs Públicas. O seriado foi filmado em 2021 no Rio Grande do Sul.