“Entrelinhas”, de Guto Pasko, chega aos cinemas

Foto © Natasha Durski

Curitiba, 1970. Ana Beatriz Fortes (Gabriela Freire) se prepara para o primeiro dia de estágio e é deixada no local por seus pais. Ao aguardar trazerem as papeladas de início de trabalho, a jovem de 18 anos é abordada por policiais, algemada e levada para o DOPS (Departamento de Ordem Política e Social) sob a acusação de ser colaboradora de estudantes subversivos ligados a UNE e ao DCE da Universidade Federal do Paraná.

Nesta trama de ficção, livremente inspirada em fatos reais, o diretor Guto Pasko (“Iván ”, “Aldeia Natal”) joga luz a uma história tão surpreendente e inacreditável que poderia ser mentira. Durante dez dias, a estudante é procurada por seus familiares, em vão. Atrás de portões de ferro, no coração das instituições militares, Ana Beatriz é torturada em busca das respostas esperadas.

Com produção da GP7 Cinema e distribuição da Elo Studios, “Entrelinhas” chega aos cinemas das praças de todo o Brasil no dia 22 de agosto.

Vencedor em cinco categorias no Festival Cine PE 2023 – Melhor Direção, Melhor Atriz, Melhor Montagem, Direção de Arte e Edição de Som – o longa-metragem ressalta a importância de não se apagar o que houve na história, para que o mesmo não se repita no presente.

Mais de 2.100 atores foram testados para este filme, que conta com nomes como Gabriela Freire, Leandro Daniel, Daniel Chagas, Eduardo Borelli, Mauro Zanatta, Renet Lyon, Patrícia Saravy, Laís Cristina, para citar alguns.

Com roteiro de Guto Pasko, Rafael Monteiro, Tiago Lipka e Sebastian S Claro, a distribuição deste filme tem o apoio do Governo do Estado de São Paulo, da

Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, do Governo Federal, do Ministério da Cultura e da Lei Paulo Gustavo.