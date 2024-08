Alt lança a trilogia “Maxton Hall”, obra que inspirou a série da Amazon Prime Video

Chega ao Brasil pela Alt (Globo Livros) a trilogia “Maxton Hall”, que foi adaptada pela Amazon Prime e se tornou a série de língua não inglesa mais assistida da história da plataforma. Escrita pela autora alemã Mona Kasten, “Salve-me” é o primeiro volume da trilogia. Com lançamento marcado para o dia 25 de outubro, o livro está em pré-venda e a edição com brindes já esgotou na Amazon em menos de 24h do início das vendas.

A história gira em torno de Ruby e James, dois estudantes de Maxton Hall — um dos melhores e mais caros colégios particulares da Inglaterra. O único desejo de Ruby é se formar com honras e passar despercebida no universo de glamour e luxo do colégio. Porém, depois que ela descobre um segredo que pode prejudicar o futuro de várias pessoas, seus dias de paz no ensino médio estão contados, principalmente quando James cruza seu caminho.

Bonito e popular, mas também arrogante, mimado e milionário, James é o capitão do time de lacrosse do colégio e passa a vigiar Ruby para impedir que ela revele o segredo de sua irmã. No entanto, essa proximidade repentina pode despertar sentimentos que nenhum dos dois previa.

A trilogia “Maxton Hall” é uma história envolvente sobre amor, autodescoberta, perdão e a luta para não se perder de si mesmo em um mundo em que as aparências são tudo.

Autora: Mona Kasten nasceu em 1992 e estudou Gestão de Bibliotecas e Informação antes de se dedicar completamente à escrita. Ela mora em Hamburgo com seu marido, seus gatos e uma quantidade infinita de livros. Mona adora cafeína em todas as formas, longas caminhadas na floresta e dias em que pode apenas escrever.

Maxton Hall: Salve-me

Autora: Mona Kasten

Editora: Alt (Globo Livros)

Páginas: 400

Lançamento: 25/10/2024

Preço: R$ 54,90 e R$ 39,90 (e-book)