Canal Brasil exibe mostra sobre a Boca do Lixo

Foto: Cena de “Convite ao Prazer”, de Walter Hugo Khouri

Entre os dias 20 e 24 de agosto, a partir de 0h, o Canal Brasil vai exibir a Mostra Boca do Lixo com a apresentação da série “Boca do Lixo: A Bollywood Tropical” e doze longas-metragens estrelados por nomes como Vera Fischer, Helena Ramos, Matilde Mastrangi, Monique Lafon, Nicole Puzzi, Aldine Müller e Adele Fátima. O movimento cinematográfico nacional Boca do Lixo, que aconteceu entre os anos de 1960 e 1980, era submetido à censura da ditadura militar no Brasil e à escassez de recursos, mas resistiu ao período e tornou-se uma manifestação artística.

A série documental “Boca do Lixo: A Bollywood Tropical”, de Daniel Camargo, retrata a história do movimento e entrevista diversos profissionais da época, como os produtores e artistas David Cardoso, Antonio Ciambra, Silvio de Abreu, Carlos Alberto de Nóbrega, Tarcísio Meira e atrizes como Vera Fisher, Matilde Mastrange, Helena Ramos e Nicole Puzzi. Cada um dos cinco episódios serão exibidos a partir de terça-feira até sábado, dia 24, sempre à 0h.

Na sequência, à 0h30, na madrugada de segunda para terça-feira, o longa-metragem que abre a mostra especial é “Convite ao Prazer”, de Walter Hugo Khouri. Os personagens Marcelo (Roberto Maya) e Luciano (Serafim Gonzalez) participam de ininterruptas sessões de sexo em um apartamento luxuoso, espaço exclusivo para esta finalidade, mas ambos são casados. A esposa de Marcelo, Ana (Sandra Bréa), aceita a situação, enquanto Anita (Helena Ramos), a esposa de Luciano, não se conforma.

Também fazem parte da mostra os longas-metragens: “A Ilha dos Prazeres Proibidos”, de Carlos Reichenbach; “As Delícias da Vida”, de Maurício Rittner; “Mulher Objeto”, de Silvio de Abreu; “Violência na Carne”, de Alfredo Sternheim; “As Cangaceiras Eróticas”, de Roberto Mauro; “A Viúva Virgem”, de Pedro Carlos Rovai; “Filhos e Amantes”, de Francisco Ramalho Jr.; “Excitação”, de Jean Garrett; “À Meia-Noite Levarei sua Alma”, de José Mojica Marins; “O Bem Dotado – O Homem de Itú”, de José Miziara; “A Super Fêmea”, de Aníbal Massaini Neto; “Giselle”, de Victor Di Mello; e “As Seis Mulheres de Adão”, de David Cardoso.

A Mostra Boca do Lixo se encerra no sábado, dia 24 de agosto, às 3h35, com o longa-metragem “Histórias que nossas Babás não Contavam”, de Oswaldo de Oliveira. A história é uma paródia do conto da princesa Branca de Neve em que Clara das Neves vive um romance com seu príncipe encantado, mas sua madrasta ninfomaníaca a persegue.

Toda a programação é um convite a conhecer o cinema Boca do Lixo, que começou na cidade de São Paulo, no bairro da Luz. Julio Bressane, Rogério Sganzerla, Carlos Reichenbach e José Mojica Marins foram alguns dos cineastas expoentes do movimento. Na cidade, eram localizadas importantes produtoras cinematográficas que lidavam com baixos orçamentos e a falta de apoio do governo. Mas a Boca do Lixo resistiu e produziu filmes de diversos gêneros: pornochanchadas, comédias, dramas, policiais, ação e terror.