Festival Cine Pindorama exibirá 11 filmes no Museu Nacional dos Povos Indígenas, no Rio de Janeiro

Em comemoração ao Dia Internacional dos Povos Indígenas (9 de agosto), a cidade do Rio de Janeiro será palco de uma celebração da cultura dos povos originários, com a realização do Festival Cine Pindorama, entre os dias 7 e 9 de agosto, no Museu Nacional dos Povos Indígenas (FUNAI), em Botafogo. O evento se dedica à valorização e difusão do audiovisual indígena, promovendo sessões de cinema ao ar livre, rodas de conversa e ações afirmativas com foco em representatividade e inclusão.

Com entrada gratuita, o festival exibirá curtas, médias e longas-metragens dirigidos por cineastas indígenas ou sobre temáticas ligadas às culturas originárias do Brasil. A programação reúne animações e documentários em produções que abordam ancestralidade, direitos, identidade, rituais e os desafios contemporâneos dos povos indígenas.

As sessões terão projeções em painéis de LED (6mx3m) da FG3 Entretenimento, proporcionando a experiência do cinema. O festival conta ainda com convidados para as Rodas de Conversa, com mediação da artista indígena Ana Maria Kariri, da etnia Kariri (PB), escritora da Paraíba e multiartista (liderança do Coletivo Tuxáua). A curadoria conta com o Apoio cinematográfico do VNA – Vídeo Nas Aldeias, de Vincent Carelli (PE), responsável pelo acervo da seleção das obras.

Ao longo dos três dias de programação, o público terá acesso onze filmes no total, com destaque para os documentários “Virou Brasil”, “Wapté Mnhõnõ – Iniciação do Jovem Xavante”, “Zawxiperkwer Ka’a – Guardiões da Floresta”, entre outros, além de animações como “Caminho dos Gigantes” (foto) e “O Dilúvio Maxakali”. Após as sessões, haverá rodas de conversa com lideranças indígenas, especialistas e coletivos culturais, proporcionando um espaço de troca de saberes e fortalecimento do protagonismo indígena.

O festival contará com 200 cadeiras por sessão, com capacidade para o público total estimado de 1.600 pessoas. O evento é totalmente acessível, com intérpretes de Libras, equipe capacitada em acessibilidade, além da participação de pessoas com deficiência na produção.

Além do evento presencial, o Festival Cine Pindorama pretende consolidar-se como um projeto itinerante e de continuidade, com previsão de circular por outras regiões do Estado do Rio de Janeiro e do país, fortalecendo a rede de fomento ao cinema indígena.

Mais informações podem ser acessadas pelas redes sociais do Ponto de Cultura Coletivo Indivisual (@coletivoindivisual).