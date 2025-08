Guilherme Bacalhao estreia seu primeiro longa, “Pacto da Viola”

A tradição e a modernidade são questões centrais em “Pacto da Viola”, de Guilherme Bacalhao, que chega aos cinemas de todo o país em 7 de agosto. Produzido pela 400 Filmes, o longa rendeu ao protagonista, Wellington Abreu, prêmio de Melhor Ator no Festival de Brasília de 2024 e, no Cordillera De Los Andes International Film Festival (Equador), recebeu o prêmio de Melhor Filme, além de, também, ter sido exibido em festivais em países como Inglaterra, Chile, Rússia, México, Bélgica e Uruguai.

O personagem principal é Alex (Wellington Abreu), um cantor que, sem sucesso no mundo sertanejo, acaba voltando para sua cidade natal, uma pequena comunidade no interior do Brasil, onde a agricultura industrial destrói o meio ambiente e ameaça suas tradições culturais.

Seu pai, Lázaro (Sérgio Vianna), é Capitão da Folia de Reis e um músico habilidoso, mas hoje é um homem adoentado que tenta se curar com promessas e rituais da Folia de Reis. As histórias sobre ele, na região, no entanto, contam outra coisa: ele tem uma dívida de um pacto com o diabo e, para salvar a si mesmo e ao próprio pai, Alex precisa mergulhar nas práticas e crenças locais.

O roteiro é assinado pelo diretor, Roberto Robalinho e Aurélio Aragão, e as origens do filme estão em pesquisas acadêmicas sobre a viola e a folia de reis, como os trabalhos do antropólogo Luzimar Pereira. Para aprofundar nesse universo, o diretor também viajou para o Grande Sertão Veredas com o pesquisador musical Cacai Nunes e também conversou com violeiros, capitães de folia e moradores para conhecer melhor essas tradições. A trilha sonora é do músico e pesquisador Roberto Correa, que também prestou consultoria ao projeto.

O resultado é um filme de beleza estética ímpar, em particular graças à fotografia de André Carvalheira e a direção de arte de Nina Perez, que recria um mundo muito particular marcado por dualidades, que se materializam na cultura local de forma particularmente cinematográfica.

“Pacto da Viola” foi rodado em Brasília e em Urucuia, no interior de Minas Gerais, e participou, como um work in progress, nos festivais de Tiradentes (MG), Santiago Festival Internacional de Cine e no Cine de Viña del Mar, ambos no Chile.

O longa terá uma sessão de pré-estreia gratuita, em São Paulo, no Espaço Petrobras de Cinema, no dia 5 de agosto, às 19h30, com presença do diretor e da atriz Gabriela Correa. Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do cinema a partir das 18h30.