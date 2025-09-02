Petrus Cariry lança “A Praia do Fim do Mundo”, com Marcélia Cartaxo
O lançamento nos cinemas do longa “A Praia do Fim do Mundo”, de Petrus Cariry, será dia 4 de setembro, após uma trajetória em 16 festivais brasileiros e internacionais, onde recebeu 23 prêmios, incluindo o de Melhor Filme da Crítica no 31° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, além de melhor fotografia e melhor direção de arte. Também no 16° Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro levou os prêmios de Melhor filme, direção, atriz, atriz coadjuvante, fotografia, direção de arte, montagem, desenho de som, trilha sonora e figurino. Foi escolhido o Melhor filme pelo júri da crítica no 45° Festival Guarnicê de Cinema.
Protagonizado por Marcélia Cartaxo, “A Praia do Fim do Mundo” é estrelado pelas cearenses Larissa Góes e Fátima Macedo. Completam o elenco, Carlos César e Fabíola Líper.
“A Praia do Fim do Mundo” é produzido pela Iluminura Filmes e distribuído pela Sereia Filmes.