Petrus Cariry lança “A Praia do Fim do Mundo”, com Marcélia Cartaxo

O lançamento nos cinemas do longa “A Praia do Fim do Mundo”, de Petrus Cariry, será dia 4 de setembro, após uma trajetória em 16 festivais brasileiros e internacionais, onde recebeu 23 prêmios, incluindo o de Melhor Filme da Crítica no 31° Cine Ceará – Festival Ibero-americano de Cinema, além de melhor fotografia e melhor direção de arte. Também no 16° Fest Aruanda do Audiovisual Brasileiro levou os prêmios de Melhor filme, direção, atriz, atriz coadjuvante, fotografia, direção de arte, montagem, desenho de som, trilha sonora e figurino. Foi escolhido o Melhor filme pelo júri da crítica no 45° Festival Guarnicê de Cinema.

Protagonizado por Marcélia Cartaxo, “A Praia do Fim do Mundo” é estrelado pelas cearenses Larissa Góes e Fátima Macedo. Completam o elenco, Carlos César e Fabíola Líper.

Em Ciarema, o avanço do mar destrói casas e desabriga famílias. Alice, uma jovem ambientalista, mora com Helena, sua mãe doente, em uma casa constantemente castigada pelas ressacas. Alice quer ir embora, Helena quer permanecer em frente ao mar. No fim, as duas vão enfrentar seus destinos.

“A Praia do Fim do Mundo” é produzido pela Iluminura Filmes e distribuído pela Sereia Filmes.