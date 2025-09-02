Espaço Petrobras de Cinema exibe clássicos do terror, em setembro

Toda quinta do mês de setembro, um clássico do terror será exibido no Espaço Petrobras de Cinema, em São Paulo. É a oportunidade de ver numa tela grande com projeção a laser, garantindo a melhor experiência possível em filmes de Stanley Kubrick, Alfred Hitchcock, Brian De Palma e Roman Polanski. Para essas sessões especiais não será cobrada taxa para aquisição de ingressos online, e a pré-venda já está aberta. Os filmes também serão exibidos na Cinesala em outras datas.

Um dos filmes mais simbólicos do terror, “O Iluminado” (foto) é um dos maiores sucessos do cinema de Kubrick, que reformou o gênero com essa história baseada no romance homônimo de Stephen King. Com interpretações marcantes de Jack Nicholson e Shelley Duvall, o longa traz a história de uma família isolada cuidando de um hotel de luxo que foi fechado por conta do inverno. Lá, estranhas forças começam a dominar o patriarca e apenas o filho pequeno do casal, um iluminado, teria o poder de controlar o pai.

Também baseado em King, “Carrie – A Estranha” é protagonizado por Sissy Spacek, que foi indicada ao Oscar por esse trabalho, como uma adolescente tímida, solitária e com poderes de telecinese, que vive sob a opressão de uma mãe ultrarreligiosa, interpretada por Piper Laurie, também indicada ao Oscar. No elenco, também, John Travolta, Amy Irving e Nancy Allen.

O filme mais famoso de Hitchcock, “Os Pássaros” é uma fábula macabra sobre uma pequena cidade sendo, inexplicavelmente, dominada por aves que passam a atacar os humanos. O comportamento dos animais causa mortes e terror na população de Bodega Bay, na Califórnia. O filme é protagonizado por Tippi Hedren, em sua estreia nos cinemas, ao lado de Rod Taylor, Jessica Tandy, Suzanne Pleshette e Veronica Cartwright.

Também faz parte da programação “O Bebê de Rosemary”, filme que redefiniu o conceito de vizinhas prestativas nessa história de horror que tem ao centro uma mulher grávida, interpretada por Mia Farrow, que acaba de se mudar com seu marido (John Cassavetes), um aspirante a ator, para um prédio histórico, onde faz amizade com os vizinhos idosos, os Castevets, muito atenciosos, mas também perigosos. Ruth Gordon ganhou o Oscar de atriz coadjuvante por esse filme.

A programação completa pode ser conferida em espacopetrobrasdecinema.com.br.