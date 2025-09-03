Instituto Criar, com apoio da Disney, lança edital de fomento para mulheres do audiovisual

Visando contribuir para maior representatividade das mulheres no audiovisual e em funções de liderança, o Instituto Criar, com o apoio da Disney, lança o edital de fomento Elas Criam – Mulheres de Impacto.

Voltada para mulheres cisgênero, transgênero e travestis, provenientes de território periférico da grande São Paulo, a iniciativa apoiará três projetos de curtas-metragens de impacto, com R$ 60 mil reais para cada proposta vencedora, incentivando a criação de conteúdos autorais sobre temas sociais de interesse coletivo.

As inscrições para o edital vão até 15 de setembro e devem ser feitas na página www.institutocriar.org.

Durante esse período de inscrição, o Instituto Criar oferecerá duas formações para realizadoras interessadas nos temas: Desenvolvimento de Projetos, que será ministrada por Monique Rocco, produtora executiva da Maria Farinha Filmes, e Distribuição de Impacto, com a Taturana Cinema e Impacto Social. São 30 vagas disponíveis por workshop.

Além disso, o Instituto Criar promoverá uma live aberta para apresentação do edital e tirar dúvidas.

Após o encerramento das inscrições, os projetos serão avaliados em duas etapas: Leitura e análise, que selecionará 10 propostas, de acordo com os critérios do edital, e Pitching com as proponentes da etapa anterior, que definirá os três projetos que serão contemplados com o fomento.

Para a realização dos curtas-metragens vencedores, as proponentes contarão com a mentoria da cineasta Kelly Castilho, vice-presidente do Instituto + Mulheres do Audiovisual Brasileiro, organização referência com lideranças femininas do audiovisual no Brasil.

Durante a execução dos projetos, a Usina Criar, iniciativa que conta com investimento e apoio da Disney, disponibilizará o empréstimo de equipamentos, estúdios e espaços físicos do Instituto para as realizadoras gratuitamente.

Além das parcerias com Taturana, Kelly Castilho e + Mulheres e Media For Change, a instituição Kinoforum e a Spcine somam forças à iniciativa.

O edital de fomento possui o apoio da Disney, parceira do Instituto Criar desde 2022, que contribui para a formação profissional e pessoal de jovens em situação de vulnerabilidade nas áreas do audiovisual.