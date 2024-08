Curta! estreia a série inédita “Potências da Imagem”

Um jogador que celebra a vitória fazendo o sinal da cruz, flores jogadas ao mar para Iemanjá, ou um devoto que paga suas promessas eternizando em sua pele seu padroeiro. Seja como for, em suas várias manifestações, o simbólico religioso está presente no cotidiano brasileiro, e essas histórias são apresentadas em “Sagrado”, episódio de estreia da série inédita e exclusiva “Potências da Imagem”, produção original do canal Curta!. Dividida em cinco episódios de 26 minutos, a obra percorre e investiga as representações culturais que simbolizam, além do “Sagrado”, a “Ciência e Tecnologia”, “Vigilância”, “Política e Ativismo” e o “Corpo”.

Num país marcado pelo sincretismo, onde São Jorge é também Ogum, e Anastácia é celebrada por católicos e umbandistas, os diretores Eduardo Goldenstein e Evângelo Gasos trazem o debate sobre a complexidade e a força dos símbolos sagrados a partir de depoimentos de líderes espirituais, pesquisadores e artistas.

Com imagens de arquivo de manifestações culturais e religiosas, e de exposições e obras dos artistas entrevistados, o episódio apresenta a influência das manifestações sacralizadas na vida dos brasileiros e como o sagrado se transforma ao longo dos tempos. Desde a representação iconográfica como forma de superar o analfabetismo, até a expansão cristã e a reinterpretação de códigos seculares.

A série documental “Potências da Imagem” é produzida pela Aion Filmes e viabilizada pelo Curta! através do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA). A produção também pode ser vista no CurtaOn – Clube de Documentários, disponível no Prime Video Channels, da Amazon, na Claro tv+ e no site oficial (CurtaOn.com.br) um dia depois da estreia no canal. A estreia é no dia temático da Terça das Artes, 20 de agosto, às 22h.