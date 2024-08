LATC/GATC anuncia novo serviço gratuito de diagnóstico e avaliação para film commissions

As film commissions de todo o mundo estão em constante evolução e buscando garantir sua competitividade, oferecendo os serviços necessários para apoiar a produção local de conteúdo audiovisual, bem como atrair produções nacionais e internacionais. Para atender a essa demanda, o Latin American Training Center-LATC e o Global Audiovisual Training Center-GATC anunciaram o novo serviço gratuito de diagnóstico e avaliação para film commissions na América Latina e demais regiões.

Consistente com a política do LATC e do GATC de apoiar as film commissions, o novo Serviço Gratuito de Diagnóstico e Avaliação oferece uma ferramenta útil e simples para medir as qualificações profissionais e a eficiência das film commissions, em qualquer etapa de desenvolvimento, para apoiar e satisfazer as demandas de serviços profissionais exigidos por produções de todos os formatos de conteúdo audiovisual. O GATC oferece serviços fora da América Latina, para outras regiões do mundo.

O novo serviço gratuito utiliza uma ferramenta simples no formato de um questionário básico online, que fornecerá as respostas à gerência do LATC/GATC, e gerará um relatório de avaliação dos serviços de cada film commission. Este relatório fornece uma classificação que vai de 1 (insuficiente) a 5 (excelente) com base nas respostas fornecidas no questionário.

Os serviços de consultoria comercial, estratégica e jurídica do LATC/GATC em inglês, espanhol ou português, em parceria com o escritório Paula Tupinambá Advocacia, podem ser contratados conforme as necessidades identificadas no relatório, assim como outros serviços profissionais, mediante solicitação.

Após completar o questionário, disponível aqui, será possível baixar gratuitamente as publicações Guia para Film Commissions no Brasil (2015) e Guía para Film Commissions en Latinoamérica (2016).

Para ver a lista completa de serviços de consultoria do LATC/GATC para film commissions, acesse Serviços de Consultoria para Film Commissions.