Premiado em Gramado, “Sobreviventes do Pampa” chega aos cinemas

“Sobreviventes do Pampa” foi consagrado como melhor longa gaúcho pelo júri popular do Festival de Cinema de Gramado 2023, onde fez sua estreia. Filmado na Pampa profunda, no interior de 13 municípios do Bioma, o longa-metragem documental é protagonizado por pecuaristas familiares, assentados da reforma agrária, comunidades remanescentes de quilombolas e povos indígenas, formando um mosaico de diferentes identidades sociais, entre os povos e comunidades tradicionais do Pampa, apresentando a biodiversidade do bioma e o risco eminente da sua existência, devido a acelerada degradação do meio ambiente.

Com direção de Rogério Rodrigues e direção de fotografia de Lívia Pasqual, o documentário foi exibido no 14º Festival Internacional de Cinema da Fronteira – FICF, teve a sua estreia europeia no London Director Awards 2024, fez parte da seleção oficial do Rome Prisma Film Awards 2024 e da seleção oficial do 32º Ecocine – Festival Internacional de Cinema Ambiental e Direitos Humanos. O filme ainda participará dos festivais Xposure International Photography & Film Festival, All That Moves International Film Festival e Festival Arquivo em Cartaz – Festival Internacional de Cinema de Arquivo, promovido pelo Arquivo Nacional.

“Sobreviventes do Pampa” será lançado nos cinemas, na próxima quinta-feira, 20 de março, com distribuição da Bretz Filmes.