FRAPA 2025 abre inscrições para Concurso de Roteiros e Argumentos

Estão abertas as inscrições para o Concurso de Roteiros e Argumentos do 13º FRAPA – Festival de Roteiro Audiovisual de Porto Alegre. Considerado o maior do gênero da América Latina, o evento reúne anualmente centenas de roteiristas de todo o Brasil na capital gaúcha, além de convidados internacionais. O festival acontece de 3 a 7 de novembro, na Casa de Cultura Mario Quintana. O regulamento completo está no site frapa.art.br. As inscrições para o Concurso de Roteiros e Argumentos têm preço especial do primeiro lote até 30 de março.

O Concurso de Roteiros tem o objetivo de reconhecer e qualificar bons roteiros originais de ficção ainda não produzidos em duas categorias: Longa-Metragem e Piloto de Série, contribuindo com seu desenvolvimento, garantindo sua visibilidade e criando oportunidades para sua eventual realização. Com a mesma finalidade, o Concurso de Argumentos recebe argumentos originais ainda não roteirizados em duas categorias: Ficção e Documentário, esta última uma novidade desta edição.

Ao longo de mais de uma década, o FRAPA acumula cases de projetos finalistas de seus concursos que transformaram-se em filmes de impacto nacional e internacional. Como exemplos recentes, estão “Levante”, roteiro de Lillah Halla e María Elena Morán, premiado no Festival de Cannes, em 2023; e “Deserto Particular”, roteiro de Aly Muritiba e Henrique Santos, indicado do Brasil para a disputa ao Oscar em 2022.

Esta edição também dá continuidade ao tradicional FRAPA[LAB], laboratório de roteiros realizado em coprodução com o Projeto Paradiso, que chega a seu sétimo ano e reúne os finalistas do Concurso de Roteiros. Os escolhidos receberão consultoria de profissionais convidados do mercado audiovisual. O vencedor do Concurso de Argumentos de Ficção também garante uma vaga no FRAPA[LAB] do ano seguinte, enquanto os finalistas da categoria ganham uma mentoria de um(a) profissional integrante da Rede Paradiso de Talentos, no âmbito do programa Paradiso Multiplica.

O projeto vencedor da categoria de Roteiro de Longa-metragem recebe também o Prêmio Paradiso de R$ 5 mil reais, que pode ser investido em formação ou desenvolvimento, oferecido pelo Projeto Paradiso, do Instituto Olga Rabinovich.

As premiações incluem ainda R$ 5 mil reais em dinheiro para os vencedores de todas as categorias, enquanto os finalistas ganham credencial para a edição deste ano do festival e bolsas para curso de formação. Já os semifinalistas garantem uma vaga para um encontro coletivo com executivos da Netflix durante o festival, entre outros prêmios a serem anunciados no site e redes sociais do festival.

Ainda este mês, estará à venda a Credencial, que dá acesso à toda a programação do festival, com valores especiais de 24 de março até 8 de junho (ou até esgotarem 100 unidades). Aproximando roteiristas e players de mercado, a Rodada de Negócios recebe projetos a partir de 19 de maio. Associados/as da ABRA (Associação Brasileira de Autores Roteiristas) têm 10% de desconto em todas as categorias.

O FRAPA 2025 é uma realização da Coelho Voador e Epifania Filmes, com financiamento da Lei Paulo Gustavo, Instituto Estadual de Cinema (Iecine), Pró-Cultura RS, Secretaria de Estado da Cultura, Ministério da Cultura e Governo Federal. Com o apoio de instituições como a Projeto Paradiso, TvZero, Conspiração e ABRA, o festival conta com direção-geral de Leo Garcia e produção executiva de Mariana Mêmis Müller.