Estreia “Imo”, filme da diretora mineira Bruna Schelb Corrêa

“Imo”, filme da diretora mineira Bruna Schelb Corrêa, uma viagem sensorial pelos territórios da memória e dos silêncios que ressoam, será lançado nos cinemas, no dia 20 de março, pela Descoloniza Filmes.

Em três histórias, acompanhamos mulheres que revisitam suas memórias e experimentam a angústia de reviver o que, talvez, nunca tenha sido superado. Aqui, a palavra cede espaço à imagem, à sensação, ao tempo que se dilata no movimento de quem olha para dentro.

Bruna constrói um cinema que toca o invisível, desafiando os limites entre real e delírio, entre experiência e abstração. No silêncio das personagens, a potência do que não é dito. No olhar delas, um grito contido.

“Imo” é um convite à imersão, ao mergulho nas reminiscências.