2º FestincineJP seleciona projetos para laboratório de produção e rodadas de negócio

O 2º Festival Internacional de Cinema de João Pessoa (FestincineJP) está com inscrições abertas para duas iniciativas de fortalecimento da cadeia produtiva do audiovisual paraibano: as seleções para Laboratório de Produção Executiva e para participação em Rodadas de Negócio. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até 10 de abril, pelo formulário disponível no site https://www.festincinejp.com.br.

Com realização da Prefeitura de João Pessoa, por meio da Fundação Cultural de João Pessoa, o 2º FestincineJP acontecerá de 26 de maio a primeiro de junho, com a proposta de unir oportunidades de negócios e a uma ampla programação de exibição de filmes.

O Laboratório de Produção Executiva é voltado para projetos que já estejam em um estágio mais maduro de desenvolvimento. A proposta é fornecer consultorias especializadas com o objetivo de contribuir para a elaboração das melhores estratégias de financiamento e comercialização. Esta ação será conduzida por três produtores executivos conceituados nacional e internacionalmente.

Podem se inscrever roteiristas e diretores nascidos na Paraíba ou residentes no Estado há, pelo menos, dois anos, com projetos de longas-metragens, de ficção, animação ou documentário. Serão selecionados até seis projetos.

Além da etapa de consultoria, o Laboratório de Produção Executiva ainda envolve uma oficina de pitching para os projetos selecionados. A última fase será no dia 31 de maio, com uma sessão aberta de pitching, onde os selecionados vão apresentar seus projetos para players do mercado convidados. O Laboratório será realizado na Usina Energisa, de 27 a 29 de maio.

Já as Rodadas de Negócio do 2º FestincineJP foram criada para proporcionar oportunidades de negócio para a cadeia produtiva do audiovisual. A ideia é viabilizar encontros entre produtores de conteúdo e players do mercado audiovisual e, assim, gerar um ambiente propício à criação de novas parcerias e novos negócios.

Serão aceitas inscrições de profissionais criativos e produtoras independentes nacionais, das mais diferentes regiões, com projetos de ficção, documentário, animação e factual, nos formatos de filmes de longa-metragem, série, programa de TV e variedades.

Os projetos inscritos serão encaminhados para os players, que têm total responsabilidade pela decisão dos selecionados. A listagem dos selecionados será divulgada até 10 de maio. As Rodadas de Negócio terão duração máxima de 20 minutos e acontecerão de forma presencial de 26 de maio a primeiro de junho, na Usina Energisa, das 14hs às 17hs.

Dúvidas sobre o Laboratório de Produção Executiva e Rodadas de Negócio podem ser encaminhadas para mercado.festincinejp@gmail.com.