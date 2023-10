Estreia documentário sobre longevidade de Cacau Rhoden

No dia 12 de outubro, estreia nos cinemas o documentário de Cacau Rhoden, “Quantos Dias. Quantas Noites”, uma produção da Maria Farinha Filmes, idealizada por Marta Pipponzi, que investiga a maior revolução do nosso século: a da longevidade.

Em 2030, o Brasil terá a quinta população mais idosa do mundo, como indica a Organização Mundial da Saúde (OMS). O filme investiga um tema que toca a realidade de todas as pessoas: o envelhecimento e a finitude – um conflito que se torna ainda mais complexo em um contexto social desigual.

Exibido no Festival do Rio, ontem, 11 de outubro, “Quantos Dias. Quantas Noites” acende sentimentos de urgência e indignação, mas também provoca e inspira a repensar a relação individual e coletiva com o tempo, com as relações intergeracionais e com o misterioso ciclo da vida.

O filme é uma produção da Maria Farinha Filmes com patrocínio da Rede Itaú e RD – RaiaDrogasil. O lançamento conta com o apoio institucional do movimento global Ashoka e do UNFPA, agência da ONU para saúde sexual e reprodutiva, direitos, população e desenvolvimento. A produção tem ainda o apoio do Instituto Beja, do Movimento InFinito, do Plenae e da Associação São Joaquim, além de cerca de 30 instituições que atuam no tema e em rede para a campanha.