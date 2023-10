CineSesc homenageia o diretor David Cronenberg

Nesta quinta-feira, 12/10, o CineSesc começa uma homenagem ao diretor David Cronenberg, que, em 2023, completou 80 anos. A programação celebra uma carreira cinematográfica que deixou uma marca indelével na indústria do cinema.

Nascido em Toronto, Canadá, Cronenberg é reconhecido como um dos cineastas mais influentes no campo do horror e do cinema de gênero. Da sua extensa e fecunda filmografia, dentre uma carreira que se estende por seis décadas, o CineSesc exibirá seu mais recente trabalho “Crimes of the Future” (foto), exibido no Festival de Cannes. Dia 16/10, a Sessão 35mm exibe “Gêmeos: Mórbida Semelhança” e, nos dias 17/10 e 18/10, “Mistérios e Paixões” será exibido em uma sessão especial com cópia remasterizada em 4K. No dia 17, a sessão será seguida de bate-papo com o cineasta Fábio Leal, a pesquisadora Maria Chiaretti e o filósofo Vladimir Safatle.