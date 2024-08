Festival Animage anuncia filmes selecionados

Foto: “Pária”, de Daniel Bruson, do Brasil

A 14ª edição do Animage – Festival Internacional de Animação de Pernambuco anunciou os curtas-metragens selecionados, que participam do circuito competitivo 2024. O festival acontece de 1 a 6 de outubro, no Recife, com programação gratuita e variada, destinada a todos os públicos, que ocupa cinco locais da cidade.

A Mostra Competitiva do Animage alcançou, este ano, um novo recorde de filmes inscritos, com 2.200 inscrições, de 100 países. Destes, foram selecionados pela comissão de seleção do festival 71 filmes, de 32 países, sendo 10 de realizadores brasileiros.

Os selecionados serão exibidos para o público dentro da programação do festival e reúnem as mais representativas e atuais produções em curta-metragem de todo o mundo, que disputam uma premiação distribuída em nove categorias.

A principal premiação, definida pelo júri do festival, é a de Melhor Curta – Grande Prêmio Animage, que além da estatueta, recebe prêmio em dinheiro no valor de R$ 4.000,00. O júri também indica os melhores nas categorias Curta Infantil, Curta Brasileiro, Direção, Roteiro, Direção de Arte, Técnica e Som, que recebem o troféu Animage. Há também a escolha do Melhor Filme – Prêmio do Público, definido pela audiência do festival, por meio de voto direto.

A comissão de seleção do circuito competitivo desta edição do Animage foi composta por Camila Monart (PE), Felipe Soares (PE), Nara Aragão (PE), Pâmela Peregrino (RJ) e Radhi Meron (SP).

Confira os curtas selecionados:

A Drifting Guitar, de Sophie Roze (França, 2024, 29 ́)

A Menina com os Olhos Ocupados, de André Carrilho (Portugal, 2024, 8 ́)

A Menina e o Pote, de Valentina Homem (Brasil, 2024, 12 ́)

A Night at the Rest Area, de Saki Muramoto (Japão, 2024, 11 ́)

Absorta, de Luiza Pugliesi Villaça (Brasil, 2024, 8 ́)

Ahoj leto, de Martin Smatana e Veronika Zacharová (Eslováquia, 2024, 11 ́)

Ana Parideira, de Juliana Barretto (Brasil, 2024, 13 ́)

Au Revoir Mon Monde, de Estelle B, Florian M, Quentin D, Baptiste D, Maxime F e Astrid N (França, 2023, 5 ́)

Baghe Golabi, de Shadab Shayegan (Alemanha, 2024, 7 ́)

Baking With Boris, de Maša Avramović (França, 2023, 8 ́)

Beautiful Men, de Nicolas Keppens (Bélgica, 2023, 18 ́)

Becarias, de Marina Donderis, Núria Poveda e Marina Cortón (Espanha, 2023, 10 ́)

Cacophonie, de Vincent de Lille (França, 2024, 3 ́)

Carrotica, de Daniel Sterlin-Altman (Alemanha, 2024, 13 ́)

Cherry, Passion Fruit, de Renato José Duque (Portugal, 2024, 5 ́)

Cuando llegue la Inundación, de Antonio Lomas Domingo (Espanha, 2024, 6 ́)

Detlev, de Ferdinand Ehrhardt (Alemanha, 2024, 13 ́)

DIVVY: A Voodooville Short, de Nova Chimera (Reino Unido, 2024, 5 ́)

Dona Beatriz Ñsîmba Vita, de Catapreta (Brasil, 2023, 20 ́)

Egor!, de Maria Afonina (Rússia, 2023, 3 ́)

Fly By, de Filip Dobeš (República Tcheca, 2023, 3 ́)

Freak of Nature, de Alexandra Lermer (Alemanha, 2024, 8 ́)

Gina Kamentsky’s Pinocchio in 70mm, de Gina Kamentsky (Estados Unidos, 2024, 3 ́)

Hadu, de Damilola Solesi (Nigéria, 2024, 7 ́)

Hermanos Casablanca, de Santiago O ́Ryan e José Navarro (Chile, 2023, 8 ́)

Hide & Seek, de Rami Abbas (Palestina, 2024, 7 ́)

I Am a Chair, de Mingzhu Jing (Reino Unido, 2023, 1 ́)

I Will Die in This House, de Adriana Bendžalová (República Tcheca, 2023, 7 ́)

Its a Gray, Gray World, de Seyed Mohsen Pourmohseni Shakib (Irã, 2023, 6 ́)

JOKO, de Izabela Plucinska (Polônia, 2024, 15 ́)

Kakomando, de Alexandra B, Delaly T, Bertil S e Clémence C (França, 2023, 7 ́)

Kissing Day, de Ligebita Libera (Turquia, 2024, 8 ́)

La Eterna Búsqueda del Quién, de Raquel Salome Velasquez (Colômbia, 2024, 2 ́)

Lastsummer, de 玉珠 林, 尤尤 KE (Taiwan, 2023, 4 ́)

Lulina e a Lua, de Marcus Vinicius Vasconcelos e Alois Di Leo (Brasil, 2023, 14 ́)

Madeleine, de Raquel Sancinetti (Canadá, 2023, 15 ́)

Manu Sonha com Onças, de Daniel Oliveira Garcia (Brasil, 2023, 5 ́)

Márcio Gomes, o Astronauta no Espaço, de Pedro Brum (Brasil, 2024, 3 ́)

Matta and Matto, de Bianca Caderas e Kerstin Zemp (Suíça, 2023, 10 ́)

Mee and Burd, de Greg McLeod (Reino Unido, 2023, 8 ́)

Moja Mama, de Agnieszka Popińska (Polônia, 2024, 13 ́)

Nebsei, de Gabrielle Frewayni Tesfaye (Etiópia, 2023, 11 ́)

Noggin, de Case Jernigan (Reino Unido, 2024, 7 ́)

Nube, de Diego Estrada e Christian Narvaez (México, 2023, 7 ́)

OOMPH, de Oliur Rahman e Henry Egware (Reino Unido, 2023, 3 ́)

Our Uniform, de Yegane Moghaddam (Irã, 2023, 6 ́)

Papillon, de Florence Miailhe (França, 2024, 15 ́)

Pária, de Daniel Bruson (Brasil, 2023, 8 ́)

Pietra, de Cynthia Levitan (Portugal, 2024, 13 ́)

Play With Me, de Julie Zheng (China, 2024, 2 ́)

Poppy Flowers, de Evridiki Papaiakovou (Estônia, 2024, 4 ́)

Rainboy, de Barbara Brunner (Suíça, 2023, 5 ́)

Receita de Vó, de Carlon Hardt (Brasil, 2024, 3 ́)

São Só Diabretes, dos Estudantes da Escola Básica Maria Pais Ribeiro – A Ribeirinha, Leonor Pacheco e

Dimitrije Mihajlovic (Portugal, 2023, 3 ́)

Shoes and Hooves, de Viktória Traub (Hungria, 2024, 15 ́)

Sopa Fria, de Marta Monteiro (Portugal, 2023, 10 ́)

Stuffed, de Louise Labrousse (França, 2024, 10 ́)

Tapir Memories, de Pedro Nel Cabrera Vanegas (Colômbia, 2023, 9 ́)

The Car That Came Back From the Sea, de Jadwiga Kowalska (Polônia, 2023, 11 ́)

The Death Of James, de Sam Chou (Canadá, 2024, 13 ́)

The Deer, de Baran Sedighian (Holanda, 2023, 5 ́)

The Meatseller, de Margherita Giusti (Itália, 2023, 17 ́)

The Moving Canvas – EXIDE, de Arjun Mukherjee (Índia, 2023, 2 ́)

The Wild-Tempered Clavier, de Anna Samo (Alemanha, 2024, 7 ́)

Théo là-haut, de Rachel A, Lien F, Laurent G, Antonin J, Caroline L e Arthus M (França, 2023, 4 ́)

There Are People in the Forest, de Szymon Ruczynski (Polônia, 2023, 10 ́)

Tri ticice, de Zarja Menart (Eslovênia, 2024, 8 ́)

Tümpel, de Lena von Döhren e Eva Rust (Suíça, 2023, 8 ́)

Usual Day, de Heorhii Vasiliovich Blinov (Ucrânia2024, 1 ́)

Votre Attention S’il Vous Plait, de Colette Natrella (França, 2024, 4 ́)

Wander to Wonder, de Nina Gantz (Bélgica, 2023, 13 ́)

O Festival Animage tem incentivo do SIC – Sistema de Incentivo à Cultura, Fundação de Cultura Cidade do Recife, Secretaria de Cultura e Prefeitura da Cidade do Recife, FUNCULTURA – Fundo Pernambucano de Incentivo à Cultura e Governo de Pernambuco, apoio do Consulado Geral da República Federal da Alemanha em Recife, Camões – Centro Cultural Português em Brasília, Instituto Cervantes de Recife, ABCA, Teatro do Parque, Cinema da Fundação Derby e Cinema da UFPE. Este projeto foi contemplado nos Editais da Lei Paulo Gustavo Pernambuco e tem apoio financeiro do Governo do Estado de Pernambuco, através da Secretaria de Cultura do Estado via Lei Paulo Gustavo, direcionada pelo Ministério da Cultura e Governo Federal. Realização da Rec-Beat Produções e Leão Produções.