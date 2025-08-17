Abertas as inscrições para o Festival Visões Periféricas

Já estão abertas as inscrições para o 19º Festival Visões Periféricas, evento anual de cinema voltado a produções audiovisuais das periferias brasileiras ou que abordem temáticas marginalizadas. Valem filmes de curta, média e longa-metragem, produzidos a partir de setembro de 2024. As inscrições devem ser feitas no site do festival, de forma online e gratuita, até 20 de setembro. Os filmes selecionados serão exibidos em março de 2026, de forma presencial no Rio de Janeiro e online. Todos receberão troféus e os melhores ganharão um prêmio em serviços de filmagem.

Os cineastas podem inscrever seus trabalhos em três mostras competitivas: Fronteiras Imaginárias, voltada a filmes de até 25 minutos produzidos por realizadores independentes de todo o Brasil; Cinema da Gema, para filmes de até 25 minutos produzidos no Estado do Rio de Janeiro; e Panorâmica, para filmes com duração de no mínimo 40 minutos (média e longa metragens). Para se inscrever, basta entrar no site do festival, conferir o regulamento, preencher uma ficha e encaminhar os trabalhos por lá mesmo, com fotos, stills, cartaz, links e respectivo material de divulgação.

Em dezembro, o festival divulgará a lista dos filmes selecionados, por meio do site e redes sociais. Cada participante receberá um troféu e um prêmio oficial do festival. Um júri escolherá uma obra de cada mostra competitiva como vencedor. Haverá também o prêmio de melhor filme eleito pelo júri popular. A exibição e premiação ocorrerão entre os dias 6 e 8 de março de 2025. Em caso de dúvidas, o candidato pode encaminhar um e-mail para: contato@visoesperifericas.com.br