Panvision anuncia selecionados para o Projeto Rally Panvision

A Associação Cultural Panvision divulgou a lista de selecionados do Projeto Rally Panvision – Edição Floripa 2025, que faz parte do 29º Festival Internacional de Cinema Florianópolis Audiovisual Mercosul – FAM. A 7ª edição da Maratona Cinematográfica terá 30 participantes de 9 nacionalidades.

A imersão promoverá um verdadeiro intercâmbio cultural entre venezuelanos, peruanos, chilenos, dominicanos, colombianos, bolivianos, argentinos, paraguaios e brasileiros. O Brasil está representado de norte a sul, contando com participantes que vivem em oito estados diferentes, sendo nove deles em Santa Catarina. O Projeto Rally Panvision – Edição Floripa 2025 também irá contar com integrantes de idades variadas, dos 19 aos 61 anos, de diferentes raças e etnias, como pessoas negras e indígenas, além de membros da comunidade LGBTQIA+ e de comunidades tradicionais, que incluem terreiros e quilombos.

Neste ano, a seleção priorizou pessoas que nunca haviam participado de edições anteriores da Maratona Cinematográfica no FAM, então esta será a primeira experiência dos participantes na imersão em Florianópolis. Eles serão divididos em cinco grupos de seis pessoas e terão o desafio de produzir um curta-metragem de 5 minutos em 100 horas intensas, com o auxílio de profissionais do setor audiovisual. Os selecionados irão atuar em diferentes áreas durante o processo: direção, direção de fotografia, produção, edição, som e atuação.

Uma novidade deste ano é que a os participantes terão um mentor, o sociólogo e cineasta boliviano Iván Molina, além de três tutores: a diretora e roteirista Joyce Prado; o especialista em documentário Ricardo Kenski, que também é o coordenador desta edição; e o produtor audiovisual, diretor e roteirista Spike Luu. A programação também inclui seis palestras formativas.

O Projeto Rally Panvision – Edição Floripa 2025 será realizado entre os dias 5 e 10 de setembro, durante o FAM.

Confira os selecionados para o Projeto Rally Panvision – Edição Floripa 2025:

Aguida Aguiar – São Paulo, SP, Brasil – Atuação

Alessandra Gomes da Silva – Várzea Grande, MT, Brasil – Direção

Ana Priscila Cayres de Oliveira – Florianópolis, SC, Brasil – Montagem

Angely Márquez – Dominicana (mora na Argentina) – Atuação

Camila Sofía Sfeir – Chilena (mora em São Paulo, SP, Brasil) – Direção

Claudia Rios – San Lorenzo, Central, Paraguai – Produção

Daniela Cacuso Bellarde dos Santos – São Carlos, SP, Brasil – Montagem

Denizeli Cardoso – Porto Alegre, RS, Brasil – Produção

Deymar Rodrigo Quenta Uturunco – La Paz, Bolívia – Direção

Fernanda Andreia dos Santos de Sousa – Florianópolis, SC, Brasil – Direção de Fotografia

Heloisa Pellegrini – Florianópolis, SC, Brasil – Direção de Fotografia

Jannier Hurtado Gomez – Colombiano (mora em Córdoba, Argentina) – Direção de Fotografia

Julia Gomes Alves – Joinville, SC, Brasil – Montagem

Ketylly Silva – Bombinhas, SC, Brasil – Montagem

Leandro Brugnago – Lages, SC, Brasil – Som

Luiz Carlos Sodero Salles – São Paulo, SP, Brasil – Direção de Fotografia

Luy Macedo – Florianópolis, SC, Brasil – Montagem

Magi do Carmo – Fortaleza, CE, Brasil – Direção

Mateus Silva – João Pessoa, PB, Brasil – Produção

Milene Gomes – Salvador, BA, Brasil – Produção

Nina Mayers – Porto Alegre, RS, Brasil – Som

Orlando Garcia – Venezuelano (mora em Manaus, AM, Brasil) – Produção

Paula Neves – Cabo Frio, RJ, Brasil – Direção de Fotografia

Paulo da Silva – Brasileiro (mora na Argentina) – Direção

Pedro Schneider – Porto Alegre, RS, Brasil – Som

Rafaella Narciso – Joinville, SC, Brasil – Atuação

Rodney Blanco Ancheta – São Paulo, SP, Brasil – Som

Rodrigo Dávila Kahn – Peruano (mora na Argentina) – Atuação

Tati Noliovi – Rio de Janeiro, RJ, Brasil – Som

Welington Hors – Florianópolis, SC, Brasil – Atuação