“O Agente Secreto” é escolhido Melhor Filme pelo Júri Oficial e pela Crítica Internacional no 29º Festival de Cine de Lima

Foto © Victor Jucá

“O Agente Secreto”, de Kleber Mendonça Filho, recebeu, na noite de ontem (16/08), dois prêmios no 29º Festival de Cine de Lima – PUCP: Melhor Filme do Júri Oficial e Melhor Filme pela crítica internacional.

Este é o terceiro prêmio que Kleber recebe no Festival de Cine de Lima. O longa “Bacurau”, codirigido por Juliano Dornelles, venceu o prêmio de Melhor Filme, em 2019, e “Retratos Fantasmas” ganhou o prêmio de Melhor Documentário, em 2023.

“O Agente Secreto” segue em setembro seu circuito de festivais internacionais e foi convidado para ser o filme de abertura do 34º Festival Biarritz Amérique Latine, que ocorre na cidade francesa, entre os dias 20 e 26 de setembro. Esta é a terceira passagem do longa pela França, onde fez sua estreia mundial durante o Festival de Cannes, garantindo quatro prêmios, incluindo os de Melhor Direção (Kleber Mendonça Filho) e Melhor Ator (Wagner Moura) e o Prêmio FIPRESCI (Federação Internacional de Críticos de Cinema) e “Art et Essai”, concedido pela AFCAE (Associação Francesa de Cinema d’Art et d’Essai). Por lá, o longa também foi exibido no Festival Cinéma Paradiso Louvre, com sessão gratuita e ao ar livre, nos jardins do Museu do Louvre. O diretor Kleber Mendonça Filho estará presente na cerimônia, está é a segunda vez que ele participa deste festival, a primeira foi com “Retratos Fantasmas”, em 2023.

A lista de festivais que terão sessões especiais de “O Agente Secreto” em suas programações inclui ainda: o 63º Festival de Cinema de Nova York (de 26 de setembro a 13 de outubro); 50º Festival de Toronto (de 4 a 14 de setembro); Abertura do 58° Festival de Brasília do Cinema Brasileiro (de 12 e 20 de setembro) e uma sessão no 18º Festival Maranhão na Tela, no dia 18 de agosto. O filme já passou também pelo Festival de Cinema New Horizons, em Wroclaw, na Polônia, na competição do Festival de Cinema de Sydney, na Austrália e agora no 29º Festival de Cine de Lima – PUCP.

“O Agente Secreto” terá suas primeiras sessões públicas em território nacional no Recife, no dia 10 de setembro, quando toma conta das telonas do Cinema São Luiz e do centenário Cinema do Parque. A estreia nos cinemas de todo o Brasil acontece no dia 6 de novembro.

Ambientado no Recife de 1977, “O Agente Secreto” chega oficialmente aos cinemas brasileiros no dia 6 de novembro, e ganha sessões especiais e antecipadas já em setembro e outubro. O longa é um thriller político, que acompanha Marcelo (Wagner Moura), um especialista em tecnologia que foge de um passado misterioso e volta ao Recife em busca de paz, mas logo percebe que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.