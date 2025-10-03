 MinC abre inscrições para exibidores que queiram participar da 2ª Mostra Mercosul Audiovisual

Como parte das ações da Presidência Pro Tempore do Brasil no Mercosul, o Ministério da Cultura (MinC) anunciou a abertura das inscrições para cineclubes e pontos de exibição que desejam participar da 2ª Mostra Mercosul Audiovisual. A iniciativa é conduzida pela Secretaria do Audiovisual (SAV), que representa o Brasil na presidência da Reunião Especializada de Autoridades Cinematográficas e Audiovisuais do Mercosul (Recam).

Cineclubes e espaços culturais interessados em exibir a seleção de curtas-metragens podem se inscrever gratuitamente até o dia 12 de outubro, por meio do formulário online. Com o tema “Territórios e Paisagens em Transformação”, a mostra, que será realizada de 1º a 30 de novembro, reúne filmes da Argentina, Brasil, Paraguai, Colômbia e Uruguai, com narrativas que têm como eixo central a valorização e preservação dos territórios e de suas riquezas culturais e naturais.

Nesta segunda edição, a iniciativa também conta com o apoio do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), por meio do Circuito Tela Verde (CTV), que visa ampliar o alcance das obras com a mobilização de instituições que atuam no CTV, ampliando a difusão e o diálogo sobre a importância dos biomas e comunidades da região.

A convocatória é voltada para espaços de exibição não comerciais, como cineclubes, pontos de cultura, bibliotecas, museus, instituições de ensino e equipamentos sociais como CRAS e CAPS, que promovem a cultura e o acesso ao audiovisual em suas comunidades.

Para participar da 2ª Mostra Mercosul Audiovisual, os cineclubes e pontos de exibição devem dispor de equipamentos de projeção e sonorização adequados, além de acesso à internet banda larga. É fundamental que os espaços selecionados tenham disponibilidade para realizar as sessões entre 1º e 30 de novembro de 2025. A ação não prevê fomento financeiro, sendo uma iniciativa dedicada exclusivamente à difusão do cinema latino-americano. Mais informações sobre as inscrições podem obtidas pelo e-mail difusao.sav@cultura.gov.br.