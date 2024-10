PUCRS promove Festival Universitário de Cinema e Audiovisual

A PUCRS recebe, em novembro, a primeira edição do Festival Universitário de Cinema e Audiovisual (FUCA). Com inscrições gratuitas e envio de trabalhos até o dia 16 de outubro, a mostra competitiva celebra os 20 anos do Curso de Produção Audiovisual da Escola de Comunicação, Artes e Design (Famecos) e é voltada para estudantes universitários de todo o Brasil.

O festival ocorrerá nos dias 7 e 8 de novembro e é organizado pelos estudantes do Curso de Produção Audiovisual, com realização da Famecos e do Instituto de Cultura, com o apoio de entidades setoriais como SIAV, Fundacine, Locall e IECINE – Secretaria da Cultura RS.

O festival estimula a integração e a troca de experiências através do audiovisual, oferecendo aos futuros produtores uma plataforma para exibir suas obras e conquistar visibilidade. Ao todo, os estudantes poderão concorrer em sete categorias: curta-metragem de ficção, piloto de série, videoclipe, produção de conteúdo para marcas, documentário, animação e jogos digitais.

Serão aceitos trabalhos universitários desenvolvidos em âmbito acadêmico por estudantes de graduação. As inscrições e o regulamento podem ser conferidos em pucrs.br/eventos/inst/fuca2024.