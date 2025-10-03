Latam Content Meeting 2026 abre convocatória para as sessões de pitch

O Latam Content Meeting, evento de mercado dedicado à indústria audiovisual de não-ficção, anuncia a convocatória para as sessões de pitch e o início das vendas dos ingressos Early Bird.

De 13 a 15 de abril de 2026, em São Paulo, profissionais do audiovisual da América Latina poderão criar conexões e terão oportunidades de negócios com parceiros globais através da apresentação de projetos, encontros de networking, workshops e palestras de players relevantes do mercado, entre outras atividades.

As sessões de pitch serão uma das principais atividades do Latam Content Meeting, gerando negócios internacionais para as produtoras brasileiras e latinoamericanas. Elas serão gerenciadas através de uma parceria com o Sunny Side of the Doc, maior evento internacional dedicado a documentários lineares e não lineares que acontece anualmente em La Rochelle, na França. As inscrições estão abertas e os interessados podem submeter projetos de séries documentais, curtas, médias e longas-metragens, nas três categorias temáticas: Natureza & Meio Ambiente, Investigações & True Crime e História.

A gestão do processo – desde a convocatória e inscrição até a seleção, mentoria e realização das sessões – ficará a cargo da equipe do Sunny Side of the Doc, referência mundial no setor. Os projetos selecionados participarão de treinamentos com mentores internacionais e terão a oportunidade de apresentar suas propostas a um júri de tomadores de decisão nacionais e internacionais. Os vencedores concorrerão a prêmios especiais.

Em março de 2025, a primeira edição do Latam Content Meeting reuniu mais de 150 projetos em três categorias, com 18 finalistas – dois terços deles da América Latina – apresentados a players internacionais, reforçando o papel estratégico do evento na internacionalização da produção regional.

Os ingressos para participação no Latam Content Meeting já estão disponíveis para compra. O Market Pass custa R$1.600,00, mas, até 11 de dezembro, poderá ser adquirido pelo valor promocional do Early Bird, com 30% off.

Outras categorias de credenciais incluem:

Group Pass: 3 pessoas da mesma empresa – R$4.320,00 (10% de economia em relação ao Market Pass) + Early Bird até 11/12/2025 com 30% de desconto.

Table Pass: Para Produtoras e Distribuidoras que desejam ter uma mesa exclusiva para reuniões. Inclui 2 Market Pass – R$5.500,00.

Exhibitor Pass: Estande 3×2 m adesivado, 1 mesa, 4 cadeiras e televisor. Inclui 4 Market Pass – R$22.200,00.

O Latam Content Meeting conta com o patrocínio da Prefeitura de São Paulo, por meio da Secretaria Municipal de Cultura e Economia Criativa, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho e da Spcine, empresa pública de fomento ao setor audiovisual da cidade.

A programação do Rio Market contará com mesas de especialistas internacionais como Amanda Groom (The Bridge – Reino Unido), Martin Piper (Beetz Brothers – Alemanha), Gonzalo Argandoña (Cabala Producciones – Chile) e Doel Trivedy (Green Stories – India ), convidados em parceria com o Latam Content Meeting, que abordarão tendências e oportunidades do mercado global de não-ficção.