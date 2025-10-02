Expocine inicia destacando as oportunidades do cinema brasileiro no mercado internacional

Foto: Klara Castanho © Larissa Trentini

Nesta quarta-feira, 1º de outubro, o primeiro dia de programação da Expocine, maior convenção de negócios de cinema da América Latina, contou com as novidades do line up 2025/2026 das distribuidoras Gullane, Disney, O2 Play, Sony Pictures, Elo Studios e Diamond Films. A Disney ainda apresentou em primeira mão ao mercado o filme “Mauricio de Sousa – O Filme”, lançamento do estúdio marcado para 23 de outubro. A Elo trouxe para a sua apresentação a participação especial da atriz Klara Castanho, estrela do longa “#SalveRosa”, que também chega aos cinemas em 23 de outubro.

Entre as palestras, que aconteceram no auditório do Hotel Renaissance, um dos destaques foi o debate Brasil, Janela para o mundo, tema central desta 12ª edição do evento que já garantiu mais de 2.300 inscrições, somando a realização do Decupa e apenas o primeiro dia de convenção. Daniela Fernandes, Diretora de Preservação e Difusão Audiovisual da Secretaria do Audiovisual no Ministério da Cultura, que foi uma das participantes do bate-papo, ressaltou que a presença em festivais, mas também a divulgação local, são os primeiros passos para as produções audiovisuais brasileiras terem visibilidade internacionalmente.

A popularização dos K-dramas no Brasil e como o investimento massivo da Coreia do Sul no setor audiovisual pode servir de exemplo para o mercado brasileiro também foi uma das conversas pautadas nesta quarta-feira, no painel K-Dramas: Como eles tomaram conta do Brasil. Para Victor Sato, gerente geral da Sato Company, a troca imediata com público e os novos meios de comunicação atualmente são essenciais para compreender o mercado e as oportunidades de crescimento de público.

Ao longo do dia, os 10 anos da Spcine, os desafios da exibição e distribuição audiovisual na América Latina, o espaço presente para riscos artísticos em produções e a importância da formação de profissionais do setor completaram os encontros.

Já na programação de oficinas, situada na sala Exibidor, do Cine Marquise, o público pode participar de duas atividades, que abordaram os principais institutos jurídicos aplicáveis à produção audiovisual e também os principais impactos da reforma tributária no setor.

A Expocine promoverá até o dia 3 de outubro, no Cine Marquise e no Hotel Renaissance, conversas e debates sobre o momento histórico que o cinema brasileiro vive atualmente, consolidando-se como uma vitrine para o mundo e abrindo janelas de oportunidades para a mobilização e o crescimento do setor audiovisual no país e na América Latina. São mais de 25 expositores, 23 patrocinadores, 30 apoiadores, 14 distribuidoras apresentando conteúdo, três exibições exclusivas, 15 painéis de discussão, cinco oficinas, totalizando mais de 40 horas de conteúdo.

O quarto lote das credenciais Forum, que garante acesso aos painéis, palestras, oficinas formativas e feira, e Standard, que permite a entrada na feira, ainda estão disponíveis aqui.