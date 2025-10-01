Mostra de Cinema Negro Chico Prego abre inscrições para sua 1ª edição no ES

A Mostra de Cinema Negro Chico Prego está com inscrições abertas para selecionar até 12 obras audiovisuais dirigidas por produtores negros de todo Brasil. Os diretores terão até o dia 26 de outubro para enviar até duas obras audiovisuais, que se enquadrem nos critérios propostos no edital.

A iniciativa é inédita no Espírito Santo e homenageará Chico Prego, líder da Insurreição do Queimado, importante símbolo da resistência e luta contra a escravidão no Estado. A mostra é um projeto idealizado pela produtora cultural Taynara Barreto, em conjunto com a JUPTER – Entretenimento, Comunicação e Cultura.

As obras escolhidas serão exibidas ao público na antiga Estação Ferroviária de Alegre, e também estarão disponíveis em uma plataforma online acessível, ampliando o alcance do projeto e promovendo ainda mais visibilidade às obras selecionadas.

O objetivo da mostra é fortalecer a representatividade negra no audiovisual nacional, democratizar o acesso ao cinema no interior do Espírito Santo e consolidar políticas afirmativas que impulsionem a economia criativa e a diversidade cultural no estado.

Nesta edição inaugural, não há tema pré-definido: a curadoria fará o recorte a partir do conjunto das obras inscritas, incentivando a diversidade estética e narrativa em torno de identidade, território, ancestralidade, memória e outras perspectivas da experiência negra.

Podem se inscrever cineastas brasileiros(as) ou naturalizados(as) residentes em qualquer estado do país. A inscrição é gratuita e deve ser realizada exclusivamente em formato digital pelo site oficial da Mostra (mostrachicoprego.com). Serão aceitas obras concluídas a partir de 1º de janeiro de 2020, nos mais variados gêneros e formatos – curta, média, longa, ficção, documentário, experimental ou híbrido.

Cada obra selecionada receberá uma bolsa-incentivo de R$ 500,00 para apoiar a participação na mostra.

A curadoria da primeira edição da Mostra de Cinema Negro Chico Prego é assinada exclusivamente por profissionais negros do audiovisual nacional: Izah Candido (educador social, roteirista e diretor com obras exibidas em festivais como Tiradentes, Rotterdam e Gramado) e GG Fákọ̀làdé (pesquisadora, artista e sacerdotisa do culto tradicional yorubá, com prêmios em Gramado, Brasília e Tiradentes).

Com essa composição curatorial, a mostra reafirma seu caráter afirmativo e reparador, ampliando o campo de escuta das estéticas dissidentes no cinema brasileiro.

Este evento é realizado ​​por meio do Edital de Seleção de Projetos nº 04/2025 – Nova Cena: Mostras e Festivais da Secretaria de Estado da Cultura do Espírito Santo (Secult/ES).