Fernanda Torres anuncia seu novo filme, “Os Corretores”, escrito e estrelado por ela e dirigido por Andrucha Waddington

O novo projeto de Fernanda Torres foi anunciado na tarde desta quarta-feira (01/10) em vídeo exclusivo da atriz no painel da Sony Pictures na Expocine, em São Paulo, um dos maiores eventos do mercado cinematográfico da América Latina.

“Os Corretores”, dirigido por Andrucha Waddington, é escrito e protagonizado por Fernanda e conta com nomes como Bruno Mazzeo e Milhem Cortaz no elenco. As filmagens do longa começam ainda neste mês.

“Os Corretores” tem distribuição da Sony Pictures, produção da Conspiração e coprodução da Globo Filmes e Sony Pictures, que retomam a parceria depois do lançamento de “Vitória”, estrelado por Fernanda Montenegro, no início deste ano.

