Governo de SP abre inscrições para levar até 10 empresas paulistas para o Festival de Cannes

A Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo, em parceria com a InvestSP, a agência de promoção de investimentos do Estado, levará até 10 empresas paulistas para o Festival de Cinema de Cannes, na França, que será realizado entre 16 e 27 de maio.

Será a terceira missão de 2023 do CreativeSP, programa que promove a troca de conhecimento entre empresas do setor de economia criativa, incentiva a geração de negócios e atrai investimento estrangeiro para o Estado. As inscrições devem ser feitas pelo site da InvestSP.

No ano passado, a missão para o Festival de Cannes foi a mais bem-sucedida entre as nove realizadas pelo CreativeSP em diversos setores. Projeções feitas pelas 10 empresas participantes indicam a geração de R$ 147 milhões em negócios no setor cultural paulista, valor quase 30 vezes maior que todo o orçamento do programa para 2022.

As empresas selecionadas vão participar do Marché du Film (Mercado do Filme), espaço no qual produtores, distribuidores, investidores e representantes de festivais do mundo todo se encontram para negociar. Ele reúne cerca de 12 mil visitantes de pelo menos 100 países, mais de 5 mil empresas e aproximadamente 4 mil filmes e projetos.

Os participantes do CreativeSP terão reembolso máximo de US$ 3 mil em despesas elegíveis para custear até 50% dos gastos com a viagem, além de acesso a eventos de networking durante as missões e ações de consultoria, monitoramento de resultados e acompanhamento pós-evento.

Em 2023, o CreativeSP já realizou duas missões, ambas para os Estados Unidos. Dez empresas paulistas puderam participar do South by Southwest (SXSW), evento de inovação realizado em Austin, e outras 10 da Game Developers Conference (GDC), um dos maiores eventos sobre jogos eletrônicos do mundo, realizado em São Francisco.

No ano passado, o programa levou 73 empresas para nove eventos internacionais. Os participantes tiveram contato com mais de dois mil possíveis parceiros, de cerca de 100 países. Projeções feitas pelas empresas indicam a geração de quase R$ 360 milhões em negócios – mais de 60 vezes o investimento público no programa – e até 6,6 mil empregos no setor cultural paulista, graças à participação nos eventos.