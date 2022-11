“Os Irmãos De Filippo” abre o Festival de Cinema Italiano

Começa no dia 3 de novembro a nova edição do Festival de Cinema Italiano no Brasil, que é uma iniciativa promovida pela Câmara de Comércio Italiana de São Paulo em colaboração com a Embaixada da Itália. Na abertura, será exibido o premiado “I Fratelli De Filippo” (“Os Irmãos De Filippo”, foto), de Sergio Rubini, vencedor em 2022 do David di Donatello de melhor trilha sonora.

O longa traz Giancarlo Giannini, no elenco, no papel do famoso comediante Eduardo Scarpetta. A trama se passa na Nápoles do começo do século passado, e conta a história dos músicos da família De Filippo, que transformaram uma ferida pessoal em arte.

A edição 2022 do festival acontece entre 4 de novembro e 4 de dezembro de forma presencial e online, e exibirá, ao todo, 33 longas entre inéditos e a retrospectiva Musas do Cinema Italiano. As sessões on-line podem ser acessadas no site do próprio evento https://festivalcinemaitaliano.com.

Neste ano, a versão presencial selecionada do festival acontecerá em 49 salas, em cerca de 38 cidades do país, e a versão completa de todos os filmes no streaming estará disponível em todo território nacional na plataforma acessada pelo site do festival. As sessões, tanto presenciais quanto on-line, são gratuitas. E, como no ano passado, o filme mais assistido receberá o Prêmio Pirelli de Cinema Italiano.

O festival destaca o melhor do cinema italiano contemporâneo, com longas inéditos no Brasil, e que fizeram parte da seleção das principais mostras de cinema mundiais, exaltando a diversidade temática da cinematografia do país.

Na programação, estão os novos trabalhos de cineastas como Paolo Virzì, com “Siccità” (Seca), que recebeu os Prêmios Francesco Pasinetti 2022, dado pelos Jornalistas Cinematográficos Italianos e Soundtrack Stars Award de melhor trilha sonora; Mario Martone, com “Nostalgia”, protagonizado por Pierfrancesco Favino, e o único que terá apenas sessões presenciais; Roberto Faenza, com “Hill of Vision – L’Incredible Storia di Mario Capecchi” (Hill of Vision – A Incrível História de Mario Capecchi); e Giulia Louise Steigerwalt, com “Settembre” (Setembro).

A Retrospectiva do Festival de Cinema Italiano de 2022 homenageará as Musas do Cinema Italiano, exibindo 16 longas, entre clássicos e recentes, protagonizados pelas maiores divas da cinematografia do país. Anna Magnani poderá ser vista em “Roma, Cidade Aberta”; Sofia Loren, em “A Bela Moleira”; Claudia Cardinale, em “A Moça com a Valise”, “À Meia-Noite”, “A Ronda do Prazer” e “Violência e Paixão”, no qual divide a tela com Silvana Mangano. Monica Vitti, falecida no começo desse ano, será homenageada com a exibição de “Ciúme à Italiana”.

A retrospectiva conta ainda com filmes com Gina Lollobrigida, em “Pão, Amor e Fantasia”, que terá sessões especiais no streaming e presencial com acessibilidade; Stefania Sandrelli, em “O Conformista” e “Mal Obscuro”; Ornella Muti, em “Os Costumes Ocultos da Burguesia”, “Primeiro Amor” e “Venha Dormir Lá em Casa esta Noite”; Laura Antonelli, em “O Inocente”; Sandra Milo, em “Água e suas Companheiras”; e Claudia Gerini e Margherita Buy, em “Inimigas Íntimas”.

A versão selecionada do festival acontecerá nas cidades de Campinas (SP), Cuiabá (MT), Mococa (SP), Porto Velho (RO), Porto Velho (RO), Rio Claro (SP), Santos (SP), São Paulo (SP), Belo Horizonte (MG), Barbacena (MG), Jacutinga (MG), Juiz de Fora (MG), Montes Claros (MG), São João Del Rei (MG), Uberaba (MG),Uberlândia (MG), Búzios (RJ), Rio de Janeiro (RJ), Teresópolis (RJ), Curitiba (PR), Joinville (SC), Nova Venezia (SC), Fortaleza (CE), Recife (PE), Salvador (BA), São Luís (MA), Brasília (DF), Anápolis (GO), Belém (PA), Caldas Novas (GO), Goiânia (GO), Itumbiara (GO), Jataí (GO), Manaus (AM), Caxias do Sul (RS), Passo Fundo (RS), Porto Alegre (RS) e Santa Maria (RS).

Pela primeira vez foi concluído um acordo de cooperação entre o festival e a ANICA (Associação Italiana das Indústrias Cinematográficas Audiovisuais) com o objetivo de promover o intercâmbio cinematográfico entre o Brasil e a Itália, através de incentivos para a distribuição de filmes italianos.

Italian Screens é uma inciativa promovida pelo Ministério das Relações Internacionais e da Cooperação Internacional (MAECI), Cinecittà, Direção para o Cinema e Audiovisual do Ministério da Cultura (DGCA-MiC) e Academia do Cinema Italiano – Prêmio David di Donatello.