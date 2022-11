“Carvão”, de Carolina Markowicz, chega aos cinemas

Primeiro longa de Carolina Markowicz, “Carvão”, que estreia nos cinemas brasileiros nesta quinta-feira, dia 3 de novembro, teve sua primeira sessão mundial no Festival Internacional de Toronto, e, depois, foi exibido no Festival de Cinema de San Sebastian, Festival do Rio e na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo.

O longa, produzido pela Superfilmes e coproduzido pela Biônica Filmes e pela argentina Ajimolido, será lançado nos cinemas pela Pandora Filmes, e traz no elenco Maeve Jinkings, Romulo Braga, Camila Márdila e o argentino César Bordón.

No filme, Maeve interpreta Irene que, com seu marido Jairo (Braga), tem uma pequena carvoaria no quintal de casa, numa cidade do interior. Eles têm um filho pequeno, Jean (Jean Costa), e o pai dela não sai mais da cama, não fala, não ouve.

Tudo muda quando decidem hospedar em sua casa, em troca de uma boa quantia em dinheiro, um estrangeiro misterioso, interpretado por Bordón. A chegada do homem, um sujeito pouco simpático que não fala português, transforma, não necessariamente para melhor, a dinâmica da vida da família de Irene, além de os colocar em risco, a ponto dela pensar se aquilo tudo vale a pena.

O filme foi rodado em Joanópolis, interior de São Paulo, uma cidade próxima à qual a diretora cresceu.

Neste ano, “Carvão” foi o vencedor do CICAE (distribuidores de cinema de arte europeu) awards, no Cine en Construcción Toulouse 2022, concedido a filmes na fase de pós-produção.

A equipe artística do filme conta direção de fotografia de Pepe Mendes; direção de arte de Marines Mencio e Natalia Krieger; montagem do argentino Lautaro Colace; figurino assinado por Gabi Pinesso; e a trilha sonora é de Filipe Derado e do argentino Alejandro Kauderer.