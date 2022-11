“O Clube dos Anjos” é baseado na obra de Luis Fernando Verissimo

“O Clube dos Anjos”, longa-metragem dirigido por Angelo Defanti, baseado na obra de Luis Fernando Verissimo, com fotografia de Rui Poças, estreia nos cinemas dia 3 de novembro, com distribuição da Vitrine Filmes. O longa é uma coprodução Brasil-Portugal entre as produtoras brasileiras Sobretudo Produção e Dezenove Som e Imagens e a portuguesa Ukbar e já passou por diversos festivais nos Estados Unidos, na Europa e, no Brasil, compôs as seleções oficiais do Festival de Gramado e do Festival do Rio e da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo. No elenco estão Otavio Muller, Paulo Miklos, Marco Ricca, André Abujamra, Ângelo Antônio, Samuel de Assis, António Capello, Augusto Madeira, César Mello e Matheus Nachtergaele.

No filme, sete amigos se encontram mensalmente desde a juventude para comer picadinho. Ao longo dos anos, o grupo viu as reuniões passarem de rituais de poder para encontros de lamentações. Acabar com o compromisso seria uma solução, mas um misterioso chef (Nachtergaele) surge oferecendo banquetes majestosos e nenhum deles poderá resistir.

Gastronomia é a metáfora para “O Clube dos Anjos” falar sobre o lugar dos homens no mundo atual e sobre o retrato da masculinidade no cinema, que não pode permanecer o mesmo de anos atrás. Usando a ironia como arma, o filme faz com que os integrantes desse grupo percebam suas existências precárias e enxerguem a vida por uma perspectiva diferente.