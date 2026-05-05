Karol Maia estreia o estreia o documentário “Aqui Não Entra Luz”

Partindo de uma investigação iniciada em 2017, “Aqui Não Entra Luz” tem como ponto de partida o quarto de empregada, espaço recorrente em casas e apartamentos brasileiros, entendido como uma continuidade simbólica da lógica da senzala e da Casa Grande. Pequeno, isolado e frequentemente mal iluminado, esse cômodo revela como estruturas históricas de desigualdade permanecem naturalizadas na arquitetura e no cotidiano.

Filha de uma ex-trabalhadora doméstica, Karol Maia conduz a narrativa em primeira pessoa e desloca o foco da pesquisa para as histórias de mulheres que viveram nesses espaços. O resultado é um documentário que articula memória, escuta e experiência pessoal para dar visibilidade a trajetórias marcadas por exploração, mas também por resistência, afeto e luta por direitos.

Ao reunir relatos de mulheres de diferentes regiões do país, o filme constrói um mosaico potente sobre o trabalho doméstico no Brasil, atividade exercida majoritariamente por mulheres negras e ainda marcada pela informalidade e pela precarização. Mais do que revisitar o passado, “Aqui Não Entra Luz” propõe uma reflexão urgente sobre as permanências estruturais que moldam o presente.

Produzido pelo Apiário Estúdio Criativo, com coprodução da Surreal Hotel Arts, o longa marca a estreia de Karol Maia na direção de longas-metragens.

A estreia nos cinemas brasileiros acontece em 7 de maio, pela Embaúba Filmes.