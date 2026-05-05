Festival Sercine abre inscrições para sua 12ª edição

O Festival Sercine está com inscrições abertas para sua 12ª edição, que marca os 15 anos de realização do evento.

Entre os destaques deste ano estão as tradicionais mostras competitivas de curtas-metragens nas categorias Universitária, Nordeste e Brasis, voltadas à difusão de novas produções e ao incentivo a realizadores de diferentes regiões do país.

A principal novidade da edição é a internacionalização da mostra competitiva de longas-metragens, que passa a aceitar filmes de toda a América Latina. A mudança amplia o alcance do festival e promove o intercâmbio entre produções latino-americanas, conectando Sergipe a novos circuitos de exibição.

As inscrições estão abertas até o dia 31 de maio e podem ser realizadas pelo site oficial do festival. A iniciativa busca atrair obras que dialoguem com diferentes linguagens e perspectivas, mantendo o foco na diversidade e na valorização do audiovisual independente.

O Sercine 12 foi contemplado no edital do Chamamento Público PNAB nº 06/2025 – Política Nacional Aldir Blanc em Sergipe. O festival conta com o apoio do Governo do Estado de Sergipe, por meio da Fundação de Cultura e Arte Aperipê de Sergipe (Funcap), com direcionamento do Ministério da Cultura – Governo Federal.