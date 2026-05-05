Terror “Edifício Bonfim”, de Ligia Walper, chega aos cinemas

Totalmente rodado em Florianópolis, “Edifício Bonfim” explora o universo fantástico e o terror para retratar as lendas e mitos da chamada Ilha da Magia. O filme estreia no dia 7 de maio, em salas de exibição da capital catarinense, de Porto Alegre, São Paulo e do Rio de Janeiro. Pela primeira vez, a montadora e produtora gaúcha Ligia Walper (de “Netto Perde sua Alma” e “Brizola — Tempos de Luta”) assina a direção de um longa-metragem realizado para os cinemas. A produção ganhou os prêmios de melhor filme brasileiro e melhor atriz (Gabi Petry) no Djanho Fantástico Festival Internacional de Cinema de Curitiba, um dos principais do gênero no país, em 2025.

Na trama, três narrativas — Criatura, Trilha da Costa e Formando — se entrecruzam num clima amedrontador e estranho, com nuances de policial, drama e comédia. A unidade da trama se dá por meio da circulação de personagens de uma história dentro da outra, uma vez que todos vivem no mesmo prédio, que dá nome ao filme. Após uma reunião de condomínio, moradores passam a se envolver em episódios macabros, ataques e mortes na cidade. Há quem se torne vítima ou revele ser um vilão.

Finalizado por Tabajara Ruas (diretor de “Netto Perde sua Alma” e “Os Senhores da Guerra”), o roteiro é uma construção urbana elaborada pelos escritores especializados em histórias de mistério, horror e suspense, Duda Falcão e Cesar Alcázar, ambos gaúchos, e o americano Christopher Kastensmidt. O longa também oferece uma viagem sensorial a uma das mais lindas capitais brasileiras. Imagens áreas revelam detalhes de cartões-postais de Florianópolis, como a Lagoa da Conceição, a Ponte Hercílio Luz e a Praia de Itaguaçu. A metrópole do sul do país se integra às histórias, tornando-se um dos protagonistas do filme, seja lindamente iluminada à noite ou marcada pela natureza exuberante durante o dia. Tudo embalado pela trilha sonora contagiante de Carlos Trilha e Murilo Valente com músicas da banda Dazaranha.

No elenco, destacam-se Gabi Petry, Vinícius Wester, Sandro Maquel, Welington Moraes, Sarah Motta, Matteo Mazzon, Sérgio Barreto, Giwa Coppola, Gringo Star, Eliane Carpes, entre outros.

A equipe também reúne a família de cineastas que compõem a Walper Ruas Produções, realizadora do filme. Tomás Walper Ruas, filho de Ligia, assina a codireção, montagem e edição. Já o cineasta Tabajara Ruas, marido da diretora, é roteirista e produtor da obra. A distribuição é da Panda Filmes. O projeto foi contemplado pelo Edital do Prêmio Catarinense de Cinema/FCC, em 2019, em arranjo com o Fundo Setorial Audiovisual/BRDE e Ancine.