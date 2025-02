Coprodução brasileira “Kontinental ’25” ganha o Urso de Prata de Melhor Roteiro, em Berlim

Rodrigo Teixeira, da RT Features, produtor de filmes como “O Farol”, “A Bruxa”, “Me Chame pelo seu Nome” e o indicado ao Oscar “Ainda Estou Aqui”, está por trás de “Kontinental ’25”, novo filme do diretor romeno Radu Jude, que acaba de levar o Urso de Prata de Melhor Roteiro, na 75ª edição do Festival de Berlim.

Filmado com um iPhone 15 e poucos equipamentos, a trama do longa traz Orsolya, uma oficial de justiça que está encarregada de despejar um homem de sua propriedade, o que acarreta em resultados desastrosos e conflitos morais na personagem principal.

Com direção e roteiro assinados por Radu Jude, “Kontinental ’25” se inspira em “Europa ’51”, do diretor Roberto Rossellini, ao retratar uma protagonista com dilemas humanitários. A narrativa se utiliza de drama e comédia para abordar temas complexos, como a crise imobiliária, a economia pós Guerra Fria, o nacionalismo e as relações de poder em uma sociedade que preza pelo status social.

O longa é uma coprodução entre Romênia, Brasil, Suíça, Reino Unido e Luxemburgo.