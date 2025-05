Estreia primeira ficção inteiramente produzida no Mato Grosso do Sul

“Do Sul, a Vingança”, que chega aos cinemas no próximo dia 15 de maio, com distribuição da Kolbe Arte, é o primeiro filme produzido 100% no Mato Grosso do Sul a entrar em circuito comercial no Brasil, reforçando o crescimento do cinema regional e independente.

Com orçamento de apenas R$ 397 mil, a produção é finalista no Los Angeles Film Awards 2025 e no World Film Festival, em Cannes.

Dirigido por Fábio Flecha, que também assina o roteiro ao lado de Edson Pipoca, e produzido por Tania Sozza, “Do Sul, a Vingança” se passa em um cenário de conflitos históricos na fronteira entre Brasil, Paraguai e Bolívia, retratando personagens marcantes e paisagens naturais.

Em busca de material para seu novo livro, o escritor Lauriano parte para a conturbada fronteira entre Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia, onde o crime organizado dita suas próprias leis, em busca de um “Jacaré”. O que começa como uma simples investigação se transforma em uma jornada inesperada, repleta de ação, conflitos e personagens excêntricos. Em meio ao caos de uma vastidão silenciosa e cheia de contrastes, Lauriano mergulha em uma trama tão perigosa quanto cômica — onde sobreviver é o seu maior desafio.