“Manas”, de Marianna Brennand, chega às salas de cinema

Primeiro longa de ficção da diretora Marianna Brennand, “Manas” estreia no circuito brasileiro de cinemas, no dia 15 de maio, com distribuição da Paris Filmes. O filme já foi premiado mais de 20 vezes desde a sua première mundial no Festival de Veneza, em agosto do ano passado. Na cidade italiana conquistou o Director’s Award, honraria máxima da mostra Giornate Degli Autori, e de lá pra cá não houve um evento competitivo sequer do qual tenha saído sem premiação. A trajetória internacional do filme segue em andamento nos próximos meses, depois da estreia em mais de 20 salas na França (26 de março) e a exibição em diversos outros festivais renomados, como os de Istambul e São Francisco.

“Manas” contou com o apoio de renomados cineastas internacionais. Walter Salles, que recentemente conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional por “Ainda Estou Aqui”, e os irmãos Jean Pierre e Luc Dardenne, vencedores de duas Palmas de Ouro em Cannes, atuaram como produtores associados do filme. Os cineastas apostaram no potencial do projeto desde a fase de roteiro, contribuindo significativamente para a sua realização.

A sensibilidade com que a diretora Marianna Brennand abordou o tema, evitando a exposição explícita da violência e a exploração do corpo feminino, tem sido um dos aspectos mais elogiados do longa. Além disso, “Manas” foi listado entre os dez filmes brasileiros com potencial para concorrer ao Oscar de 2026, segundo previsões de especialistas na plataforma Letterboxd.

“Manas” é uma produção da Inquietude, em coprodução com Globo Filmes, Canal Brasil, Pródigo e Fado Filmes (Portugal), com produção associada da VideoFilmes, Maria Carlota Bruno, Walter Salles, Braulio Mantovani, Marcelo Pedrazzi, Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky e Marcelo Máximo (Brasil); da Les Films du Fleuve, Delphine Tomson e Jean-Pierre e Luc Dardenne (Bélgica) e de Dominique Welinski (França). Foi premiado com o Emerging Filmmaker Award (Sam Spiegel International Film Lab) e teve o apoio do Programa Ibermedia.