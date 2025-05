Marianna Brennand é premiada em Cannes com o Women In Motion Award, da Kering

Foto: Thierry Frémeaux, Iris Knobloch, Marianna Brennand, Nicole Kidman e François Henri Pinault © Vittorio Zunino Celotto/Getty Images

Poucos dias após a estreia de “Manas” (15 de maio), seu primeiro longa de ficção, a cineasta Marianna Brennand foi premiada no Women In Motion Emerging Talent Award 2025, iniciativa da Kering em parceria com o Festival de Cannes. A cerimônia, realizada em 18 de maio durante o tradicional jantar oficial do programa na Riviera Francesa, celebrou mulheres promissoras na sétima arte e marcou os 10 anos do prêmio. Na mesma noite, Nicole Kidman também foi homenageada pelo conjunto de sua carreira.

Indicada pela cineasta malaia Amanda Nell Eu, vencedora da edição anterior, Marianna teve seu trabalho destacado como parte de uma tradição que celebra a força de narrativas femininas e o poder da transmissão entre gerações de cineastas.

“Manas” estreou no circuito brasileiro de cinemas no dia 15 de maio, com distribuição da Paris Filmes. Um dos mais aguardados lançamentos nacionais do ano, o filme já foi premiado mais de 20 vezes desde a sua première mundial no Festival de Veneza, em agosto do ano passado. Na cidade italiana conquistou o Director’s Award, honraria máxima da mostra Giornate Degli Autori, e de lá pra cá não houve um evento competitivo sequer do qual tenha saído sem premiação.

“Manas” contou com o apoio de renomados cineastas internacionais. Walter Salles, que recentemente conquistou o Oscar de Melhor Filme Internacional por “Ainda Estou Aqui”, e os irmãos Jean Pierre e Luc Dardenne, vencedores de duas Palmas de Ouro em Cannes, atuaram como produtores associados do filme. Os cineastas apostaram no potencial do projeto desde a fase de roteiro, contribuindo significativamente para a sua realização.

A sensibilidade com que a diretora Marianna Brennand abordou o tema, evitando a exposição explícita da violência e a exploração do corpo feminino, tem sido um dos aspectos mais elogiados do longa. Além disso, “Manas” foi listado entre os dez filmes brasileiros com potencial para concorrer ao Oscar de 2026, segundo previsões de especialistas na plataforma Letterboxd.

“Manas” é uma produção da Inquietude, em coprodução com Globo Filmes, Canal Brasil, Pródigo e Fado Filmes (Portugal), com produção associada da VideoFilmes, Maria Carlota Bruno, Walter Salles, Braulio Mantovani, Marcelo Pedrazzi, Felipe Sholl, Marcelo Grabowsky e Marcelo Máximo (Brasil); da Les Films du Fleuve, Delphine Tomson e Jean-Pierre e Luc Dardenne (Bélgica) e de Dominique Welinski (França). Com patrocínio do Instituto Cultural Vale e da Atiaia Energia, via Lei do Audiovisual, o filme premiado com o Emerging Filmmaker Award (Sam Spiegel International Film Lab) e teve o apoio do Programa Ibermedia. No Brasil, o filme tem distribuição da Paris Filmes.