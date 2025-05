15ª edição do BrLab será realizado no primeiro semestre de 2026

O BrLab, principal evento de mercado e formação audiovisual da América Latina, celebra 15 anos de atividades ininterruptas e anunciou mudanças importantes para sua próxima edição. A partir de 2026, o laboratório passa a ser realizado no primeiro semestre do ano.

Entre os destaques da 15ª edição, estão a ampliação de vagas e espaços para projetos brasileiros e estrangeiros em diferentes workshops. As atividades seguem com o patrocínio do Projeto Paradiso, do Programa Ibermedia, da Spcine e da Secretaria Municipal de Cultura de São Paulo, além de novos parceiros. O BrLab foi selecionado no Edital Petrobras Cultural em 2024 e integra, em 2025, as ações da Temporada Cruzada Brasil-França.

As inscrições para o BrLab Features, voltado ao desenvolvimento de projetos de ficção, serão abertas em agosto. Pela primeira vez desde 2018, o BrLab Audience Design também passa a receber projetos, agora com inscrições abertas a toda a América Latina. Em 2026, será realizada uma nova edição do BrLab Copro, encontro de coprodução com formato “boutique”, voltado a projetos da América Latina e da Península Ibérica, interessados em coproduzir com o Brasil e também outros países.

Para celebrar os 15 anos de trajetória, o evento ainda prepara uma Mostra de Filmes BrLab, reunindo títulos marcantes que passaram pelo laboratório e chegaram às telas, como “La Misteriosa Mirada del Flamenco”, de Diego Céspedes, exibido na mostra Un Certain Regard do Festival de Cannes em 2025. Já são mais de 60 filmes realizados dentre os projetos selecionados e apoiados pelo BrLab desde 2011.

A 15ª edição do BrLab será realizada entre os dias 7 e 13 de abril de 2026, em diferentes espaços culturais de São Paulo, com atividades também em Brasília e Recife, além de workshops, encontros e exibições dos filmes, são promovidas algumas oportunidades de intercâmbio e trocas com eventos internacionais similares de mercado e formação e uma intensa programação de palestras e atividades gratuitas abertas a profissionais do setor.